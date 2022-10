Per la Juventus sta per iniziare un periodo ricco di impegni. Dal 2 ottobre al 13 novembre i bianconeri si giocheranno gran parte della loro stagione. Infatti, Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi devono provare a fare un'impresa per passare agli ottavi di Champions League e in campionato devono cercare di rimanere attaccati alle prime posizioni. L'obiettivo è quello di migliorare la classifica per potersi giocare qualche chance di vincere un trofeo a partire da gennaio. Ma adesso Massimiliano Allegri dovrà trovare delle soluzioni tattiche per migliorare il gioco della Juventus che fino a qui non si è visto.

Di certo livornese non è stato aiutato dagli infortuni ma adesso ha recuperato quasi tutti i giocatori ad eccezione di Paul Pogba e Federico Chiesa.

Massimiliano Allegri starebbe pensando di plasmare la Juventus su tre diversi moduli il 3-5-2, il 4-4-2 e il 4-3-3. Stando a quanto afferma il Corriere dello Sport, il giocatore che meglio può adattarsi a tutti questi sistemi di gioco è Filip Kostic . Il serbo è molto duttile ed è in grado di giocare in fascia sia nel 3-5-2 che nel 4-4-2. Ma il numero 17 juventino può rendere bene anche in un tridente. Dunque, Kostic può essere la chiave tattica per consentire alla Juventus di avere la possibilità di giocare con più moduli.

La Juventus recupera giocatori importanti

La Juventus , in questa prima fase di stagione, ha dovuto fare i conti con le tante assenze. In particolare il reparto più colpito è stato il centrocampo. Nei match contro il Benfica e il Monza non erano a disposizione Paul Pogba, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot . Questi tre giocatori sono fondamentali per fare la mediana al meglio.

Adesso Rabiot e Locatelli sono rientrati mentre per Pogba bisognerà attendere ancora un po' di tempo. Ma il rientro del francese e del numero 5 juventino sarà alla Juventus di avere maggiore qualità. Soprattutto Adrien Rabiot è uno dei punti fermi per Massimiliano Allegri. In lui, l tecnico livornese apprezza le grandi doti fisiche e di corsa.

Adesso Rabiot è chiamato ad aiutare Leandro Paredes a rendere al meglio.

La carica di Rabiot

Adrien Rabiot è uno dei giocatori più importanti per la Juventus di Massimiliano Allegri . Il tecnico livornese ha sempre elogiato le qualità del francese e in queste settimane in cui non è stato a disposizione il centrocampo bianconero ne ha risentito. Adesso Rabiot è tornato e anche sui social ha fatto sapere di essere pronto per giocare: "Domenica (2 ottobre ndr) si riparte ! Tutti insieme, fino alla fine !!". Adesso per la Juventus è davvero il momento di ripartire e di mostrare che gli stop contro Monza e Benfica sono stati solo due incidenti di percorso.