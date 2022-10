La sconfitta contro il Benfica ha sancito l'eliminazione della Juventus dalla Champions League nella fase a gironi, confermando l'inizio di stagione deludente della squadra di mister Allegri.

Durante la pausa mondiale la società bianconera dovrebbe fare le proprie valutazioni sul futuro della panchina, se la Juventus dovesse deludere nei match da qui a metà novembre potrebbe esserci anche un esonero anticipato di Massimiliano Allegri, nonostante abbia un contratto in vigore fino al 2025. In tal caso arriverebbe un traghettatore: si parla ad esempio di una promozione di Paolo Montero, tecnico della Primavera bianconera, ma circolano anche nomi come Massimo Carrera o Claudio Ranieri.

Intanto del futuro della panchina della Juventus ha parlato Paolo Paganini sul suo account Twitter. Il giornalista sportivo ha scritto che la società bianconera valuterebbe per la prossima stagione anche il profilo di Gian Piero Gasperini, tecnico piemontese attualmente all'Atalanta.

Secondo Paganini la Juventus valuterebbe come tecnico anche l'ingaggio di Gasperini

'Dipende da come finirà la stagione. Non scarterei l’ipotesi Gasperini se dovessero puntare su un tecnico italiano', è questo il post su Twitter di Paolo Paganini in riferimento al futuro della panchina della Juventus, in vista della prossima stagione.

Nello stesso post Paganini ha parlato anche del possibile ingaggio di un direttore sportivo, affermando:: 'Per voltare pagina e riaprire un nuovo ciclo alla Juventus si punterà su uno di questi tre profili: Giovanni Carnevali, Cristiano Giuntoli e Andrea Berta.

Prima la struttura societaria poi il capitolo allenatore'.

La società bianconera quindi potrebbe ingaggiare un nuovo dirigente e i nomi in ballo potrebbero essere quello dell'amministratore delegato del Sassuolo, quello del direttore sportivo del Napoli e quello dell'Atletico Madrid.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare anche un centrale difensivo di sinistra e un terzino durante il mercato di gennaio.

A tal riguardo per la fascia, con il probabile addio di Alex Sandro a fine stagione (il brasiliano è in scadenza di contratto), si valutano Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo. Mentre come centrale piace Evan N'Dicka. Sono tutti giocatori che vanno in scadenza di contratto a giugno e che quindi potrebbero arrivare anticipatamente a gennaio a prezzo vantaggioso.