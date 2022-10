La Juventus starebbe pensando ad un riassetto del centrocampo, non confermando il riscatto di Leandro Paredes dal PSG e cedendo Manuel Locatelli in Premier per monetizzare. I bianconeri nel frattempo, osserverebbero Ryan Gravenberch del Bayern Monaco.

La Juventus starebbe riflettendo se confermare per il prossimo anno sia Manuel Locatelli sia Leandro Paredes

La Juventus in questi ultimi anni, ha lavorato costantemente per modificare un reparto, che evidentemente non convincerebbe i dirigenti della compagine bianconera, il centrocampo. Tantissimi i calciatori del settore mediano arrivati alla Continassa ed altrettanti quelli che l'hanno abbandonata per raggiungere altri lidi.

Secondo le indiscrezioni della giornata di oggi dunque, il prossimo mercato estivo della Vecchia Signora, potrebbe ricalcare la linea dei precedenti, con alcuni elementi di quello specifico fazzoletto di campo, che rischierebbero il posto. Da quanto appreso, Leandro Paredes, sarebbe uno di questi: l'argentino, arrivato per ultimo in estate dal PSG, non avrebbe ancora convinto la società bianconera ne tanto meno il tecnico Massimiliano Allegri, che nelle ultime uscite della formazione piemontese, lo ha lasciato spesso in panchina. I prossimi mesi. mondiale compreso, potrebbero dunque risultare fondamentali per la permanenza del classe '94 a Torino, che in caso, dovrebbe essere riscattato dalla Juventus per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Discorso diverso varrebbe per Manuel Locatelli, giocatore già di proprietà della Vecchia Signora. Secondo le indiscrezioni, l'ex centrocampista del Sassuolo, rischierebbe il posto per permettere al club bianconero di incassare una buona cifra nella prossima estate e da quello che filtra, ci sarebbero diversi estimatori del mediano in Premier League.

Juventus, il presidente dell'Atletico blocca De Paul, i bianconeri potrebbero virare su Gravenberch

Se la Juventus dovesse cedere una o più pedine a centrocampo, dovrebbe poi acquisire nuovi calciatori e recenti indiscrezioni, volevano la società bianconera attenta osservatrice della situazione inerente Rodrigo De Paul. A mettere però una pietra sopra l'eventuale trattativa con l'argentino, ci ha pensato direttamente il presidente dell'Atletico Madrid Cerezo, che a Radio Del Plata ha voluto smentire ogni voce sull'argomento: "Cessione?

Non sappiamo niente. Chiedetelo a chi lo dice, perché evidentemente ne sa più di noi. De Paul è un buon giocatore, è dell'Atletico Madrid, siamo contenti di lui e non ci sono problemi. Non ci sono dubbi. È stato qualche settimana senza giocare e non so perché: l'allenatore organizza la squadra e decide chi deve giocare". La Juventus dunque, potrebbe dover cercare altrove un altro centrocampista e secondo le voci di mercato, il nome che piacerebbe ai bianconeri per la prossima estate, sarebbe quello di Ryan Gravenberch, centrocampista del Bayer Monaco che potrebbe approdare alla Continassa, con la formula del prestito con diritto di riscatto.