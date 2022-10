Questo è un momento molto duro per la Juventus che, dopo le due sconfitte consecutive con Milan e Maccabi Haifa, deve capire quali sono le ragioni dell'attuale crisi di risultati, per provare a uscirne.

Se da un lato nelle scorse ore Massimiliano Allegri ha deciso di portare i giocatori in ritiro, intanto serpeggiano anche dei rumors su possibili malumori e diversità di vedute nello spogliatoio bianconero. Secondo alcune indiscrezioni Allegri potrebbe contare sul supporto di Wojciech Szczesny, Juan Cuadrado, Mattia De Sciglio e Danilo. Mentre a guidare gli "scontenti" ci sarebbero Manuel Locatelli e Weston McKennie.

La squadra bianconera in ritiro fino al derby col Torino

Rientrata da Israele, la squadra andrà direttamente alla Continassa dove resterà fino al derby contro il Torino di sabato 15 ottobre.

Durante questo ritiro lo staff andrà a fondo per cercare di capire cosa sta succedendo ai giocatori e cercherà di verificare la disponibilità dei vari calciatori nel seguire Massimiliano Allegri.

Inoltre, secondo alcuni rumors, il clima tra il tecnico e alcuni giocatori non sarebbe dei migliori. Nelle scorse stagioni, i giocatori che osteggiavano l'allenatore bianconero sarebbero stati tutti ceduti, fra essi ci sarebbero stati i vari Cristiano Ronaldo, De Ligt, Arthur e Zakaria. Inoltre, il tecnico livornese avrebbe detto la sua anche in merito alla decisione di non rinnovare con Paulo Dybala.

Dunque, il partito degli "anti-Allegri" sarebbe stato smantellato negli anni. Anche se in società ci sarebbe ancora qualche elemento che non vedrebbe di buon occhio l'allenatore. Leonardo Bonucci da tempo non avrebbe un rapporto idilliaco con Massimiliano Allegri, ma per il "bene comune" il capitano sarebbe pronto a continuare a seguire l'allenatore e a mettersi alle spalle qualsiasi problema.

Stando a quanto rivela "La Repubblica", inoltre, fra gli scontenti attuali ci sarebbero Manuel Locatelli e Weston McKennie. Quest'ultimo avrebbero colpito per alcuni atteggiamenti poco consoni anche al di fuori dal rettangolo da gioco. Occorre precisare che queste sono solo indiscrezioni di tale quotidiano, che non trovano alcun tipo di conferma.

Inoltre, nello spogliatoio della Juventus ci sarebbero anche dei giocatori che di fatto pensano già all'imminente mondiale in Qatar, fra cui Leandro Paredes e Paul Pogba. Resta invece da capire come si posizionano in tutto questo il lungodegente Federico Chiesa e il punto di riferimento in attacco Dusan Vlahovic.