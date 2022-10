Nel gennaio 2020 la Juventus aveva acquistato dall'Atalanta Dejan Kulusevski, poi rimasto in prestito a Parma fino a giugno. Il centrocampista svedese approdò poi materialmente a Torino (per circa 43 milioni di euro) nel luglio successivo, trascorrendo 18 mesi in bianconero, che furono però al di sotto delle aspettative, fino alla cessione al Tottenham a gennaio 2022.

Secondo quanto ha scritto di recente il giornalista Tancredi Palmeri sul suo profilo Twitter la Juventus due anni fa avrebbe preferito lo svedese rispetto a Erling Haaland. Alla fine il norvegese si trasferì al Borussia Dortmund a gennaio 2020, restando due stagioni e mezza nella società tedesca prima dell'approdo al Manchester City di questa estate.

Palmeri parla della decisione della Juve di acquistare Kulusevski e non Haaland nel 2020

'Ma ci pensate che la Juventus ha scartato Haaland a gennaio 2020 perché la titolarità gliela garantivano solo in Primavera e ha preferito Kulusevski?', è questo il post su Twitter di Tancredi Palmeri in riferimento alla decisione della Juventus di acquistare Kulusevski e non Haaland nel mercato di gennaio del 2020.

Lo svedese ha poi trascorso una stagione e mezza alla Juventus, prima del trasferimento al Tottenham. Per quanto riguarda Haaland, invece, dopo aver segnato tanti gol al Borussia Dortmund, si sta confermando ad altissimi livelli anche al Manchester City in questo inizio di stagione. In 13 match disputati fino ad adesso fra campionato inglese, Community Shield e Champions League ha già realizzato 20 gol.

Le carriere di Kulusevski e di Haaland

Cresciuto nel Bromma, Dejan Kulusevski è arrivato giovanissimo all'Atalanta, prima di trasferirsi nel 2019 in prestito al Parma. Ebbe un inizio di stagione importante con la società emiliana per il centrocampista svedese, con la Juventus che decise di acquistarlo a gennaio 2020 per lasciarlo a Parma fino a giugno.

Nella stagione 2020-2021 è arrivato quindi a Torino, con Pirlo in panchina, ma non ha inciso secondo le aspettative. Rimasto con Allegri fino a gennaio 2022, la società bianconera lo ha ceduto al Tottenham in prestito con riscatto (al verificarsi di determinate condizioni a giugno 2023) per circa 40 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece Erling Haaland, è cresciuto nel Brann, prima di trasferirsi al Salisburgo nel 2019.

Ha avuto impatto importante nella società austriaca che lo ha portato all'approdo al Borussia Dortmund a gennaio 2020. Ha trascorso due stagioni e mezza nella società tedesca prima del trasferimento al Manchester City.