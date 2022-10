La Juventus è attesa da settimane importanti fra calcio giocato e mercato. I match contro l'Inter, il Verona e la Lazio ci diranno molto delle ambizioni della squadra bianconera, che dopo la vittoria contro il Lecce ha recuperato 3 punti a Milan e Lazio e 2 all'Udinese. Non sarà facile però ottenere vittorie contro le tre squadre prima menzionate anche a causa dei tanti infortuni muscolari che stanno riguardano la società bianconera. La pausa mondiale fra novembre e dicembre sarà molto utile non solo per decidere il mercato da portare avanti a gennaio e a giugno ma anche per valutare l'eventuale sostituzione di Massimiliano Allegri o l'inserimento di nuovi dirigenti nella società bianconera.

Si parla molto di Zidane, Tuchel, Conte, Gasperini e Mancini come nomi ideali per il post Allegri, sostituzione però che si definirebbe solamente dalla stagione 2023-2024. Molto dipenderà però anche dalle sfide da qui alla pausa mondiale, non è da scartare la possibilità di una nomina di un possibile traghettatore fino a giugno. Per quanto riguarda invece la società bianconera, si parla dell'ingaggio di un nuovo direttore sportivo, piace Cristiano Giuntoli ma si valuta anche la promozione di Manna. Altro nome seguito dalla Juventus è quello di Alessandro Del Piero, come confermato di recente da Guido Tolomei. Il noto opinionista sportivo tramite il suo account Twitter ha sottolineato che attualmente non è niente di definito ma la società starebbe valutando l'ingaggio dell'ex giocatore bianconero.

Alessandro Del Piero potrebbe ritornare alla Juventus

'Niente di definito al momento e questione in divenire ma Alessandro Del Piero potrebbe entrare a far parte della società Juve'. Questo il post su Twitter di Guido Tolomei, il noto opinionista sportivo ha parlato del possibile ritorno nella società bianconera dell'ex capitano, non parlando però di ruolo definito.

Nelle ultime settimane si parla anche di un possibile addio di Pavel Nedved dopo anni da dirigente della Juventus. In tal caso Del Piero potrebbe sostituire nel ruolo di vicepresidente proprio Nedved. Quello che sembra certo però in questo momento è che possa arrivare nel 2023 un nuovo direttore sportivo da affiancare a Federico Cherubini.

Diversi i nomi avvicinati alla società bianconera, fra questi ci sarebbero anche Cristiano Giuntoli del Napoli Gianluca Petrachi e Giovanni Manna. Quest'ultimo è il responsabile della Juventus Next Gen e potrebbe essere promosso per la prima squadra.

Massimiliano Allegri potrebbe essere sostituito da Antonio Conte dalla stagione 2023-2024

Per quanto riguarda invece l'ex direttore sportivo di Torino e Roma, il suo arrivo potrebbe concretizzarsi con un altro ritorno. Quello di Antonio Conte, grande amico di Petrachi e che non ha ancora prolungato la sua intesa contrattuale con il Tottenham. L'attuale tecnico della Juventus potrebbe rimanere fino a giugno per essere poi sostituito da Antonio Conte oppure il futuro di Allegri potrebbe decidersi nella pausa mondiale.