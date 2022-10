Nonostante abbia lasciato la Juventus da ormai quasi un anno e mezzo, continua a far discutere l'esperienza di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera. Il tecnico bresciano era alla sua prima esperienza assoluta come allenatore: nell'anno a Torino Pirlo è arrivato quarto in classifica in campionato e ha vinto la Supercoppa italiana e la Coppa Italia. A fine stagione venne poi esonerato dalla Juventus e sostituito da Massimiliano Allegri, che attualmente sta avendo non poche problematiche nella società bianconera.

Ad inizio stagione il tecnico bresciano Pirlo ha iniziato una nuova esperienza professionale nel campionato turco, al Karagumruk, che attualmente rischia la retrocessione essendo la società turca penultima nel campionato.

A parlare di Pirlo è stato di recente Emiliano Viviano, portiere italiano della squadra turca.

Il giocatore classe '85 ha parlato della decisione di Pirlo del 2020 di accettare l'offerta bianconera, dichiarando che non fosse convinto di iniziare ad allenare la Juve, ma che alla fine accettò perché si tratta di una società importante.

Viviano ha parlato della decisione di Pirlo di accettare l'offerta della Juventus nel 2020

'Pirlo mi ha detto che non era convinto al 300% di accettare la panchina della Juventus, ma poi era la Juve e come poteva non accettare', sono queste le dichiarazioni di Emiliano Viviano in riferimento alla decisione di Pirlo di accettare l'offerta della Juventus nel 2020.

Il portiere del Karagumruk ha parlato anche dell'attuale tecnico della Juventus Allegri, affermando: "Per risolvere questa situazione devi risolvere i problemi dentro il campo.

Se c'è una cosa che ho sempre stimato del tecnico è la comunicazione, ma in questo momento sta avendo problematiche anche in questo'.

Su Vlahovic infine ha dichiarato: 'Non può vincere le partite da solo, può essere un grande finalizzatore di azioni da gol'.

La stagione del Karagumuruk fino ad adesso

La squadra turca del Karagumruk è attualmente penultima in classifica in campionato con 6 punti.

Nelle ultime cinque partite ne ha pareggiate tre e ne ha perse due, un rendimento evidentemente non positivo per Pirlo. Il futuro professionale del tecnico dipenderà anche da come andranno i match da qui fino alla pausa mondiale. Anche il campionato turco come quello italiano andrà in pausa dal 13 novembre, prima della ripresa post mondiale a gennaio.