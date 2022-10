La Juventus è stata una delle società più impegnate sul mercato nel recente Calciomercato estivo. Fra acquisti e cessioni c'è stato molto lavoro da fare per il direttore sportivo Federico Cherubini, che ha visto partire giocatori come Giorgio Chiellini, de Ligt, Paulo Dybala, Alvaro Morata e Federico Bernardeschi, senza contare le cessioni in prestito negli ultimi giorni di mercato. Ci riferiamo a Nicolò Rovella, approdato al Monza, ad Arthur Melo e Denis Zakaria, quest'ultimi due trasferiti in prestito con diritto di riscatto rispettivamente al Liverpool e al Chelsea.

Il brasiliano si è allenato con la seconda squadra inglese fino a qualche settimana prima dell'infortunio che ha subito e che significa rientro ad inizio 2023. Diversa è la situazione di Denis Zakaria, che è nella prima squadra del Chelsea ma che non ha raccolto minutaggio. No ha disputato nessun match con la società inglese sia in campionato che in Champions League. Secondo le ultime notizie di mercato il centrocampista potrebbe far ritorno alla società bianconera già a gennaio, nonostante l'intesa sarebbe per il prestito fino a giugno con diritto di riscatto per un totale di circa 38 milioni di euro. Il Chelsea potrebbe sostituirlo con uno fra Edgar Alvarez dell'Ajax, Sangare del Psv Eindhoven e Romeo Lavia del Southampton.

Il giocatore Zakaria potrebbe ritornare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Denis Zakaria potrebbe ritornare alla Juventus già a gennaio. Il centrocampista non ha disputato nessun match fin qui con il Chelsea, segnale evidente ci come il tecnico della società inglese Potter non lo considera importante.

Per questo potrebbe far ritorno a Torino e fare un nuova esperienza professionale. Piace a diverse società tedesche, con la Juventus che lo valuta circa 20 milioni di euro. Zakaria è arrivato a Torino nel mercato di gennaio del 2022 per circa 10 milioni di euro dal Borussia Mönchengladbach in quanto era in scadenza di contratto a giugno.

Un buon inizio con la società bianconera, ma un infortunio muscolare lo ha condizionato e al suo rientro non ha più inciso come nelle prime settimane nella società bianconera. Da qui la decisione della Juventus di cederlo in prestito con diritto di riscatto al Chelsea nel recente calciomercato estivo. Lo ha voluto Tuchel che però è stato esonerato e sostituito da Potter, che non lo sta utilizzando in questo inizio di stagione.

Il possibile mercato della Juve

La Juventus potrebbe acquistare un centrale di sinistra ed un terzino nel mercato di gennaio considerando che Alex Sandro è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe non prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera. Piacciono Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo, tutti giocatori che hanno il contratto in scadenza a fine stagione e che potrebbero arrivare a prezzo vantaggioso.