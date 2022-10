Fra i giocatori della Juventus che stanno figurando maggiormente in questo inizio di stagione non semplice c'è Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco ex Napoli è arrivato a Torino nel recente Calciomercato e ha segnato finora tre gol in cinque match in campionato e un gol in due partite di Champions League.

La Juventus lo ha prelevato dai francesi in prestito con diritto di riscatto a circa 7 milioni di euro più 2 milioni di euro di bonus. Sembrerebbe scontato il suo acquisto a titolo definitivo a giugno anche perché il giocatore ha dimostrato non solo di saper finalizzare le azioni da gol, ma anche di saper supportare Dusan Vlahovic.

I due attaccanti in questo inizio di stagione hanno giocato diversi match insieme, anche a causa dell'infortunio (e poi della squalifica in campionato di Di Maria). Per questo - secondo le ultime indiscrezioni di mercato - il riscatto del cartellino di Milik da parte della società bianconera sarebbe una possibilità concreta a giugno.

Possibile riscatto del cartellino di Milik a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus avrebbe deciso di riscattare il cartellino di Arkadiusz Milik dall'Olympique Marsiglia. La punta è arrivata a Torino nel recente calciomercato estivo, in prestito con diritto di riscatto per circa 7 milioni di euro più 2 milioni di euro di bonus. L'inizio di stagione positivo per il giocatore dimostra l'ottimo investimento fatto dalla società bianconera.

Come dichiarato di recente anche da Massimiliano Allegri il centravanti polacco non sta dando solo un contributo nella realizzazione dei gol, ma anche nel supportare il gioco bianconero, aiutando spesso i centrocampisti. Il suo riscatto sembra una possibilità concreta anche perché il suo prezzo di mercato è di 9 milioni di euro.

Il mercato della Juventus per gennaio

La Juventus starebbe intanto lavorando per avere alcuni rinforzi a gennaio. Si valutano soprattutto quei giocatori in scadenza di contratto a giugno, che potrebbero quindi arrivare a prezzo vantaggioso con sei mesi di anticipo.

I bianconeri sarebbero interessati soprattutto ad acquisti per la difesa: Evan N'Dicka piacerebbe come centrale di sinistra, mentre Alejandro Grimaldo e Rami Bensebaini sarebbero graditi come terzini. Questi giocatori potrebbero arrivare a prezzo vantaggioso a gennaio, anche perché andrebbero in scadenza di contratto a fine stagione.