Lorenzo Ariaudo, ex difensore della Juventus, in questo periodo è senza contratto dopo essersi svincolato dall'Alessandria. Di recente ha rilasciato un'intervista a JuventusNews24.com, nella quale ha parlato di Federico Gatti, approdato nella squadra bianconera in estate dopo essere stato acquistato a gennaio dal Frosinone, dove ha continuato a giocare in prestito fino al mese di giugno.

Ariaudo ha sottolineato come, per un calciatore, il passaggio dalla Serie B ad una società importante come la Juventus non sia facile. Per questo motivo, è necessario avere un po' di tempo per adattarsi all'ambiente e alla nuova mentalità.

Il difensore 33enne ritiene che Gatti abbia comunque delle qualità tecniche importanti, e queste dovrebbero agevolarlo nel suo percorso di crescita a Torino. Infatti pensa che l'ex Frosinone abbia le caratteristiche per affermarsi alla Juventus.

Ricordiamo che Gatti potrebbe giocare titolare venerdì 21 ottobre contro l'Empoli, tenendo conto dell'assenza per infortunio di Bremer. Quest'ultimo dovrebbe rientrare nei primi di novembre.

L'ex giocatore della Juventus Ariaudo ha parlato di Gatti

"Gatti è un difensore che possiede ottime qualità, ma il salto dalla B alla A è già alto, altissimo anzi, quello dalla B alla Juve è ancora più complicato". Queste le dichiarazioni di Lorenzo Ariaudo su Federico Gatti.

L'ex giocatore della Juventus ha poi aggiunto: "Anche lui (Gatti, ndr) ha bisogno di diverso tempo per entrare al meglio nei meccanismi di gioco bianconeri, ma sono sicuro che saprà farsi valere".

Il centrale torinese ha poi parlato della recente vittoria della Juve contro il Torino, dicendosi speranzoso che, dopo questo successo, la formazione di Allegri possa confermarsi anche nelle altre partite.

Inoltre ha detto di aver visto nel derby una squadra compatta che non ha concesso molte occasioni agli avversari granata.

La sostituzione di de Ligt con Bremer

Ariaudo ha poi affrontato il tema dell'arrivo di Bremer a Torino al posto di Matthijs de Ligt, trasferitosi al Bayern Monaco durante il mercato estivo. A tal proposito ha dichiarato: "Secondo me Bremer non ha fatto rimpiangere de Ligt in difesa, dove il vero problema resta l'assenza di una personalità importante come Chiellini, difficile da colmare".

Dunque, il difensore 33enne è convinto che Bremer abbia già dimostrato di aver rimpiazzato senza problemi de Ligt, nonostante le difficoltà palesate dalla Juventus in questa prima fase della stagione.