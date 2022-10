La Juventus è attesa da settimane importanti da qui a novembre. C'è da migliorare una stagione che non è partita come ci aspettava, il campionato ci dice che la distanza dal Napoli primo è di 10 punti, difficile la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, anche se i bianconeri dovessero vincere contro il Benfica e il Paris Saint Germain. Come è noto fra novembre e dicembre ci sarà la pausa mondiale, una possibilità per la società bianconera per lavorare al mercato di gennaio, ma anche a quello di giugno. C'è da rinforzare una rosa che ha bisogno di qualità in diversi ruoli e la società sarebbe pronta ad acquistare giocatori importanti anche per festeggiare i 100 anni di proprietà della Famiglia Agnelli.

Sul Calciomercato della Juventus ha voluto parlare Marcello Chirico. Sul suo profilo Twitter il giornalista sportivo ha parlato di due possibili rinforzi della società bianconera per giugno anche se, come sottolineato da Chirico, la Juventus potrebbe iniziare a lavorare ai loro acquisti già a gennaio. Ci riferiamo ad un centrale di piede sinistro e ad un centrocampista di quantità e qualità che possa garantire gol alla squadra bianconera. I preferiti sarebbero Pau Torres del Villareal e Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Difficile arrivare soprattutto al centrocampista in quanto, come recentemente dichiarato dal presidente Lotito, la sua valutazione di mercato è di 120 milioni di euro. Prezzo che però potrebbe diminuire a giugno se non dovesse prolungare il suo contratto con la società laziale, essendo in scadenza a giugno 2024.

Il giornalista Chirico ha parlato del possibile arrivo a Torino di Pau Torres e Milinkovic-Savic

''Pau Torres e Milinkovic-Savic sono i principali obiettivi della Juventus per estate 2023, ma già a gennaio si proverà a lavorare per un loro possibile approdo a Torino''. Questo il post su Twitter di Marcello Chirico, il giornalista sportivo ha sottolineato come la società bianconera potrebbe acquistare un centrale di piede sinistro ed un centrocampista di quantità e qualità, anche perché diversi giocatori potrebbero lasciare Torino.

Uno su tutti Adrien Rabiot, il centrocampista francese va in scadenza di contratto a giugno e attualmente sembrerebbe difficile un suo prolungamento di contratto considerando che ha un ingaggio da circa 7 milioni di euro netti a stagione.

Il possibile mercato della Juventus

Il giocatore Pau Torres ha giocato fino ad adesso in questa stagione 12 match con il Villareal fra campionato spagnolo e Conference League, ha un contratto in scadenza a giugno 2024 ed una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro.

E' un classe 1997 e rappresenterebbe un rinforzo per il presente e per il futuro. Stessa scadenza contrattuale per Milinkovic-Savic ma valutazione di mercato importante, di recente Lotito ha dichiarato che il suo prezzo di mercato è di circa 120 milioni di euro.