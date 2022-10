In queste ore, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per allenarsi in vista del match contro l'Empoli di venerdì 21 ottobre alle ore 20:45.

Al termine della seduta la squadra è rimasta al JTC per il ritiro. Infatti, Massimiliano Allegri vuole massima concentrazione in vista del match contro l'Empoli. Il tecnico livornese spera di vedere, anche contro i toscani, gli stessi progressi visti nel derby. Per questo motivo non dovrebbero esserci grandi stravolgimenti di formazione.

Una delle novità nell'undici bianconero, però, sarà in difesa dove ci sarà il ritorno di Leonardo Bonucci, che prenderà il posto dell'infortunato Gleison Bremer.

Mentre per quanto riguarda l'attacco, Massimiliano Allegri ha un grande dubbio: deve decidere chi sarà tra Arek Milik e Moise Kean ad affiancare Dusan Vlahovic.

Ballottaggi in casa Juventus

Massimiliano Allegri per la gara che la sua Juventus giocherà contro l'Empoli ha alcuni dubbi di formazione. In particolare, il tecnico livornese deve decidere se qualche suo giocatore ha la necessità di riposare. In particolare i dubbi sarebbero due e vedrebbero coinvolti quattro calciatori. Il primo nodo da sciogliere è a centrocampo dove Manuel Locatelli e Leandro Paredes si giocano una maglia da titolare. L'altro dubbio di formazione, invece, riguarda l'attacco con Moise Kean che sembra in rampa di lancio per affiancare ancora Dusan Vlahovic.

A tal proposito Allegri, in conferenza stampa, ha elogiato il suo numero 18: "Anche Kean ha fatto bene, sono contento di Moise perché sta crescendo, sta meglio fisicamente - ha detto l'allenatore della Juventus ai media presenti - e si rende soprattutto disponibile per la squadra".

Dunque Kean potrebbe essere confermato anche contro l'Empoli, con invece Arek Milik che potrebbe partire dalla panchina.

Mentre per quanto riguarda Locatelli e Paredes il dubbio si risolverà solo a poche ore dal match contro l'Empoli.

Per il resto, la mediana della Juventus sarà composta da Juan Cuadrado, Weston McKennie, Adrien Rabiot e Filip Kostic nel 3-5-2 che dovrebbe utilizzare Massimiliano Allegri.

Bonucci guida la difesa

Per il match contro l'Empoli, la difesa della Juventus sarà guidata nuovamente da Leonardo Bonucci che prenderà il posto di Gleison Bremer. A sostegno del capitano bianconero molto probabilmente ci saranno Danilo e Alex Sandro.

Dunque, il tecnico livornese riproporrà due terzi della difesa che ha ben figurato contro il Torino.