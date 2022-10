La Juventus è attesa da un mese importante in cui dovrà cercare di migliorare rispetto ad un inizio di stagione molto deludente. L'ottavo posto in classifica attuale e la probabile eliminazione dalla Champions League lo dimostrano, ciò che però sembra evidente dai match recenti disputati è che la squadra in alcuni momenti non sembra seguire il tecnico. Si è notato contro il Monza ma anche contro il Milan e il Maccabi Haifa nel recente match di Champions League perso 2 a 0 dalla squadra bianconera. Il presidente Andrea Agnelli ha confermato Massimiliano Allegri anche se molto dipenderà dalle prestazioni da qui a novembre, ovvero fino alla pausa mondiale.

Si parla anche del possibile ingaggio di un traghettatore e di un nuovo tecnico a partire dalla stagione 2023-2024. Intanto Repubblica ha parlato del rapporto professionale ed umano non ideale fra il tecnico Allegri e diversi giocatori della Juventus. Fra questi spiccherebbero i nomi di due nuovi acquisti del Calciomercato estivo, il centrocampista Filip Kostic e il centrale Bremer, oltre che di Weston McKennie e Manuel Locatelli. A questi bisogna aggiungere anche Fabio Miretti e Federico Chiesa, che già prima dell'infortunio avrebbe avuto problematiche con il tecnico. Ce ne sono però altri che sostengono l'allenatore come Danilo, Cuadrado, Szczesny e Perin mentre altri che in questo momento pensano al mondiale come Paredes, Di Maria e Pogba.

Diversi giocatori non sarebbero felici di Allegri: uno di questi Locatelli

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano da Torino diversi giocatori non sarebbero felici della gestione di Allegri. Parliamo dei nuovi acquisti Filip Kostic e Bremer oltre che di Weston McKennie, Manuel Locatelli, Fabio Miretti e Federico Chiesa.

A proposito dell'ex Sassuolo non avrebbe gradito le dichiarazioni di Allegri al giornalista Mario Sconcerti in cui il tecnico avrebbe sottolineato come il giocatore fosse considerata una riserva e non un titolare. Fra l'altro le prestazioni di Locatelli in questo inizio di stagione non sono state ideali, soprattutto dal punto di vista della tenuta fisica.

Tanti addetti ai lavori hanno criticato anche la forma dei giocatori bianconeri che non sembra del livello delle grandi squadre del campionato italiano come Milan, Inter e Napoli.

I giocatori che sosterrebbero Allegri: su tutti Danilo

Ci sono però anche giocatori che sosterebbero Allegri, parliamo dei portieri Perin e Szczesny oltre che di Danilo e Cuadrado. Bonucci invece in questo momento avrebbe un rapporto professionale ed umano normale con il tecnico, con il centrale che starebbe cercando di compattare il gruppo di giocatori. Altri invece penserebbero solo al mondiale, parliamo dei nazionali argentini Paredes e Di Maria e del centrocampista francese Pogba, che potrebbe rientrare ad inizio novembre nella società bianconera.