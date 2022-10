La Juventus ha vinto un'importante match di campionato contro il Torino, non solo perché un derby ma anche perché arrivava da due sconfitte pesanti contro il Maccabi Haifa e Milan. La squadra bianconera ha dimostrato per tutto il match di rimanere in partita segnando un gol con Vlahovic. Allegri nel post match ha elogiato la squadra non parlando di singoli. Il ritiro è servito per unire il gruppo ma anche per confrontarsi, in attesa di un match molto importante contro l'Empoli oltre a quello di Champions League contro il Benfica decisivo per un'eventuale qualificazione della Jvuentus agli ottavi di finale.

L'inizio di stagione per la squadra bianconera non è stata ideale, tre sconfitte in Champions League oltre ad un classifica in Serie A deludente, ottavo posto a 16 punti, a -10 dal Napoli primo. Come dichiarato dal presidente Agnelli nel post match contro il Maccabi Haifa la squadra dovrà dimostrare da qui a novembre di meritare la Juventus, il futuro professionale di diversi giocatori bianconeri ma anche del tecnico dipenderà quindi anche dai match da qui alla pausa mondiale. A rischiare la conferma nella società bianconera sarebbe però anche il presidente Andrea Agnelli. Come è noto la Exor nelle ultime stagioni ha fatto aumenti di capitale per un totale di 700 milioni di euro, se la stagione dovesse essere deludente il presidente John Elkann potrebbe decidere non solo di cambiare tecnico ma anche il presidente della società bianconera.

Il presidente della Exor starebbe riflettendo sul futuro professionale di Agnelli e Allegri

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il presidente John Elkann starebbe riflettendo sul futuro professionale non solo di Massimiliano Allegri ma anche del presidente Andrea Agnelli. Il presidente della Exor, holding controllante la Juventus, vorrebbe miglioramenti della squadra bianconera considerando che nelle ultime stagioni sono arrivati degli aumenti di capitale per un totale di 700 milioni di euro.

Se la stagione dovesse essere deludente come quella 2021-2022 potrebbero esserci sostituzioni importanti non solo nel ruolo di tecnico ma anche di presidente. In questo momento però il ruolo più a rischio sarebbe quello di Massimiliano Allegri. Se non dovesse vincere in questa stagione, potrebbe anche lasciare la società bianconera.

Si parla di nomi importanti al posto del toscano dalla stagione 2023-2024.

I possibili nomi per il dopo Allegri

La Juventus potrebbe sostituire Allegri nella stagione 2023-2024. Molto dipenderà dalla stagione della squadra, se non dovessero arrivare vittorie di competizioni, la società bianconera potrebbe sostituirlo con un tecnico di esperienza internazionale. I preferiti sono Zidane, Tuchel, Conte e Gasperini. Per quanto riguarda il pugliese sarebbe un ritorno nella prima squadra bianconera. Il suo contratto con il Tottenham scade nel 2023 e potrebbe decidere di non prolungare la sua intesa contrattuale se dovesse arrivare un'offerta da parte della società bianconera.