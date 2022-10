Venerdì 21 ottobre alle ore 20:45 si giocherà Juventus-Empoli, gara valida per l'11^ giornata di Serie A 22/23. La Vecchia Signora, nel turno scorso, ha sconfitto di misura per 1-0 in trasferta il Torino di Juric nel Derby della Mole, grazie alla rete di Vlahovic al 74'. Gli azzurri, invece, hanno ottenuto un successo casalingo per 1-0 (Haas all'11') nel match salvezza contro il Monza di Palladino.

Statistiche: Moise Kean è andato a segno nelle ultime due vittorie, disputate nel massimo campionato italiano, tra Juventus ed Empoli, ovvero nel 3-2 del 26 febbraio 2022 e il 30 marzo 2019 quando l'incontro terminò 1-0 a favore della squadra piemontese.

Juventus, Allegri si affida al 3-5-2

Massimiliano Allegri e la sua Juventus sono ancora imbattuti (tre vittorie e due pareggi) nelle gare casalinghe disputate in questa Serie A 22/23. Per mantenere positivo il trend e, al contempo, tentare di avvicinarsi alla vetta della classifica, il tecnico toscano potrebbe optare per il 3-5-2, con Szczesny come estremo difensore. La difesa a tre potrebbe vedere come titolari Bremer, Danilo e Bonucci. La cerniera di centrocampo della Vecchia Signora, con ogni probabilità, sarà composta da Cuadrado che agirà come esterno destro e Kostic che andrà a posizionarsi sul versante opposto, mentre in mezzo al reparto dovrebbero trovare spazio Rabiot [VIDEO], McKennie e Locatelli.

In attacco, infine, il duetto che partirà dal primo minuto sarà probabilmente formato da Vlahovic e Milik.

Non saranno disponibili per il match gli infortunati Chiesa, Di Maria, Pogba, Akè, Kaio Jorge e De Sciglio.

Empoli, Bajrami come trequartista

Mister Zanetti e il suo Empoli sono in 10^ posizione di classifica in campionato con 11 punti ottenuti in 10 gare disputate.

Lo score dei match disputati in trasferta dalla compagine toscana è positivo, in quanto in cinque incontri hanno subito soltanto una sconfitta, collezionando un successo e tre pareggi. Per impensierire la Juventus, l'allenatore dell'Empoli potrebbe schierare il 4-3-1-2, con Vicario a difesa dei pali. Il quartetto arretrato avrà buone chance di avere come titolari Ebuehi e Parisi come terzini, nel frattempo De Winter e Luperto agiranno al centro.

Centrocampo empolese che sarà formato, c'è da scommetterci, Marin, Haas e Bandinelli, mentre sulla trequarti campo potrebbe esserci Bajrami. Il tandem offensivo sarà presumibilmente formato da Destro e Lammers.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Juventus-Empoli:

Juventus (3-5-2): Szczesny, Danilo, Bremer, Bonucci, Kostic, Rabiot, McKennie, Locatelli, Cuadrado, Milik, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

Empoli (4-3-1-2): Vicario, Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi, Marin, Bandinelli, Haas, Bajrami, Destro, Lammers. Allenatore: Zanetti.