Fra le sorprese positive di questa prima parte di stagione c'è l'Atalanta di Gasperini, reduce una vittoria importante contro il Sassuolo e attualmente da sola al secondo posto della classifica di Serie A..

Fra i protagonisti della crescita della squadra bergamasca c'è sicuramente il tecnico Gian Piero Gasperini, che sta valorizzando diversi giovani interessanti come Okoli e Scalvini. Di recente il tecnico piemontese è stato intervistato da Radio Anch'io lo Sport.

Sono stati diversi gli argomenti di cui ha parlato, fra i quali la situazione della Juventus e la particolarità della stagione attuale con la pausa mondiale fra novembre e dicembre.

In merito alla squadra di Massimiliano Allegri, Gasperi dichiarato che non è partita secondo quelle che erano le aspettative, ma l'aver vinto il derby col Torino è un segnale importante.

Sulla pausa mondiale Gasperini ha sottolineato come il campionato si fermerà 50 giorni, aggiungendo come inizialmente i giocatori faranno un po' di vacanza per poi iniziare una nuova preparazione con delle amichevoli contro squadre straniere.

Il tecnico Gasperini ha parlato della Juve e della pausa mondiale

'Penso che Allegri abbia ben chiaro quello che deve fare: la Juventus sicuramente non è partita per quelle che erano le aspettative, ma già il fatto di aver vinto il derby è un bel segnale', sono queste le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini in riferimento alla stagione fin qui disputata dalla Juventus.

Il tecnico dell'Atalanta poi ha parlato della pausa mondiale aggiungendo: 'Ci aspetta un’interruzione molto lunga, sono oltre 50 giorni, più lunga di quella estiva. Inizialmente noi faremo una pausa, poi ricominceremo con una preparazione simile a quella estiva'.

L'allenatore della Dea ha spiegato che, per quanto riguarda i bergamaschi, già sono state organizzate quattro amichevoli con società straniere, sottolineando come sarà una stagione particolare, anche per il fatto che abitualmente di novembre e dicembre le squadre sono nella forma ideale.

L'obiettivo di Gasperini è quello di avere una squadra pronta per ripartire per la seconda parte della stagione che inizierà a gennaio.

Il calendario dell'Atalanta fino a novembre

L'Atalanta giocherà il 23 ottobre contro la Lazio, poi contro l'Empoli il 30 ottobre. A inizio novembre ci sarà il match contro il Napoli, mentre le ultime due partite dei bergamaschi prima della pausa mondiale saranno contro il Lecce e l'Inter.