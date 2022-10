Viste le difficoltà tecniche di questa prima parte della stagione, nella sessione di Calciomercato di gennaio la Juventus potrebbe decidere di rinforzare la difesa.

Sui media sportivi si parla molto del possibile arrivo a Torino di giocatori in scadenza di contratto a giugno e che quindi potrebbero approdare a Torino a prezzo "vantaggioso" a gennaio. I preferiti sembrano essere in tal senso Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo. Pare difficile l'arrivo del terzino algerino essendo extracomunitario, a meno che la Juventus non riesca a vendere un altro elemento della rosa avente la stessa caratteristica.

Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di una possibile partenza di Weston McKennie, appunto uno dei giocatori extracomunitari della Juventus.

La società bianconera potrebbe offrirlo in uno scambio di mercato alla Roma per l'acquisto di Roger Ibanez. Il difensore sarebbe gradito alla società per rinforzare il settore difensivo bianconero.

Possibile scambio di mercato fra McKennie e Ibanez

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire il cartellino di Weston McKennie per l'acquisto di Roger Ibanez. Sarebbe uno scambio di mercato alla pari, in quanto i due giocatori hanno valutazione simile.

Si tratterebbe una trattativa di mercato utile per entrambi, in quanto la Roma cerca un centrocampista dopo l'infortunio di Wijnaldum.

La Juventus invece vorrebbe un centrale difensivo e il brasiliano sta dimostrando alla Roma la sua importanza, può giocare sia centrale di sinistra che di destra e quindi potrebbe integrarsi bene con Bremer, Bonucci e Gatti. Il centrale Ibanez è solo uno dei giocatori seguiti dalla società bianconera per rinforzare la difesa.

Come anticipato, piace anche Evan N'Dicka, centrale francese che potrebbe arrivare per circa 10 milioni di euro a gennaio, essendo in scadenza di contratto a giugno.

Il mercato della Juventus a centrocampo

La Juventus starebbe lavorando anche all'acquisto di un centrocampista per giugno, soprattutto se si dovessero concretizzare alcune cessioni importanti nel settore mediano.

Si valutano, anche in questo caso, alcuni giocatori in scadenza di contratto a fine stagione con le rispettive società attuali. Sembrano essere diversi i nomi che piacciono alla società bianconera, su tutti Youri Tielemans, N'Golo Kanté, Gundogan e Douglas Luiz.