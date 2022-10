La Juventus inizierebbe a pensare alle possibili occasioni di mercato in vista della prossima estate. Infatti, in casa bianconera ci sarebbero alcune situazioni da risolvere. In particolare ci saranno dei giocatori come Alex Sandro e Adrien Rabiot che andranno in scadenza di contratto. Il brasiliano molto probabilmente andrà via e la Juventus starebbe già cercando dei giocatori che possano sostituirlo.

La situazione di Adrien Rabiot sarebbe leggermente diversa e non è da escludere che possa restare. Del futuro del centrocampista francese ha parlato anche il giornalista Nicolò Ceccarini nel suo editoriale su TMW: "La situazione di Rabiot non è ancora stata definita, il suo futuro è incerto - ha scritto l'esperto di mercato sul portale Tuttomercatoweb - e quindi ecco che la Juventus sta iniziando a pensare ad un altro eventuale innesto di livello".

Il nome di livello di cui parla Nicolò Ceccarini è quello di N'Golo Kantè.

Ipotesi di mercato

La Juventus pensa già al futuro e, in particolare, sta valutando diverse ipotesi di mercato per la prossima stagione. In particolare la società bianconera potrebbe concentrarsi sulla ricerca di un terzino sinistro. Anche perché Alex Sandro quasi certamente andrà via a parametro zero.

Nicolò Ceccarini ha parlato proprio del possibile sostituto del brasiliano: "Il nome di Grimaldo è quello più “caldo” ma in casa bianconera si stanno valutando anche le eventuali alternative". In particolare secondo Ceccarini, i bianconeri sarebbero anche sulle tracce di Ramy Bensebaini che andrà in scadenza a giugno 2023.

Sul giocatore del Borussia Moenchengladbach ci sarebbe anche l'interesse dell'Inter.

Per quanto riguarda il centrocampo, invece, la Juve potrebbe monitorare la situazione di Kantè. Il francese va a scadenza con il Chelsea nel 2023 e la Juventus potrebbe essere interessata, anche perché non si sa ancora quale sarà il futuro di Adrien Rabiot.

Anche il numero 25 bianconero va in scadenza a giugno e non è da escludere che possa rinnovare. In caso, invece, di addio di Rabiot la Juventus dovrà trovare un giocatore un grado di sostituirlo, anche perché Massimiliano Allegri lo considera un titolare.

Per la fascia sinistra la Juventus valuterebbe diversi opzioni. Tra queste ci sarebbe anche quella di Jordi Alba. Il giocatore classe '89 potrebbe lasciare il Barcellona a prezzo contenuto, visto che va in scadenza nel 2024.