La Juventus è attesa da diversi match impegnativi da qui a novembre fra Champions League e campionato. Sarà importante cercare di qualificarsi agli ottavi di finale della competizione europea o eventualmente arrivare terzi per giocarsi la possibilità di vincere l'Europa League, in campionato invece ci sono diversi punti da recuperare ai primi posti, con il Napoli primo che attualmente è a +10 sulla squadra bianconera. Fra i match più impegnativi che la Juventus dovrà giocare da qui a novembre ci sono sicuramente quelli contro l'Inter ad inizio novembre e Lazio nell'ultima giornata di campionato prima della pausa mondiale.

Proprio la squadra di Sarri è una delle rivelazioni del campionato, la vittoria contro l'Atalanta dimostra la crescita della squadra laziale, attualmente terza a -5 dal primo posto del Napoli. Proprio Sarri avrebbe chiesto alla Lazio l'acquisto di un'alternativa a Ciro Immobile, recentemente infortunatosi e che rientrerà per la seconda parte della stagione. Fra i giocatori graditi dal tecnico ci sarebbe anche Moise Kean, la punta della Juventus di recente è ritornata al gol nel match vinto dalla squadra bianconera in campionato contro l'Empoli per 4 a 0. La punta però dovrà prima essere acquistata dall'Everton e solo dopo potrebbe essere ceduta alla Lazio nel mercato di gennaio.

Il giocatore Kean piacerebbe alla Lazio per il mercato di gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Lazio potrebbe acquistare un'alternativa a Ciro Immobile nel mercato di gennaio. Si valutano diversi giocatori, fra i graditi ci sarebbe Moise Kean, che nell'ultimo match di campionato contro l'Empoli ha segnato il suo primo in gol in stagione nel campionato italiano.

La punta piace molto a Sarri anche perché può giocare non solo centralmente ma anche sulla fascia nel 4-3-3. Di recente Allegri ha voluto elogiare Kean per l'impegno e i miglioramenti dal punto di vista tecnico che si sono visti nei match in cui ha giocato. Difficile pensare che possa lasciare Torino a gennaio a meno che la Juventus anticipi il suo riscatto dall'Everton per poi eventualmente cederlo alla Lazio.

Kean non è l'unico giocatore seguito dalla società laziale per rinforzare il settore avanzato. Piace anche Arthur Cabral, punta della Fiorentina attualmente considerato una riserva dal tecnico Italiano che gli ha preferito per gran parte dei match fin qui disputati Jovic.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus difficilmente lascerà partire Kean a gennaio soprattutto se il giocatore dovesse continuare a confermare i miglioramenti degli ultimi match. Potrebbero partire invece dei giovani che non stanno raccogliendo molto minutaggio. Si valutano infatti dei prestiti per Gatti, Fagioli e Soulé, gli ultimi due piacciono molto all'Empoli che sarebbe pronta ad ingaggiarli fino a giugno.