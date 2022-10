La Juventus ha iniziato la stagione in maniera piuttosto deludente. Fra i giocatori più discussi della prima parte del campionato c'è stato anche Moise Kean, il quale sta però mostrando dei miglioramenti nelle ultime settimane.

Mister Massimiliano Allegri lo ha anche elogiato nel post match contro il Torino, sottolineando indirettamente la propria fiducia nei confronti del giocatore. Di recente Moise Kean ha pubblicato un post su Instagram con una sua immagine e con una frase che conferma la fiducia in Dio in merito a uno suo 'lancio' dal punto di vista professionale.

Parole che confermano la sua fede, ma anche la volontà di migliorare e di diventare un giocatore importante per la società bianconera.

Kean ha sottolineato la propria fiducia nel suo futuro professionale

'Being few steps behind doesn't necessarily means failure. Sometimes God is preparing you for a great launch', questo è il post in inglese pubblicato da Moise Kean sul suo account Instagram.

La traduzione in italiano è: 'Stare qualche passo indietro non significa necessariamente fallimento. A volte Dio ti sta preparando per un grande lancio'.

Parole di fiducia da parte del giocatore della Juve, che dal suo arrivo a Torino nel Calciomercato estivo del 2021 non ha inciso secondo le aspettative. Il calciatore ha ribadito la propria fede in Dio, sottolineando come a volte rimanere indietro potrebbe anche significare un grande lancio.

In questo inizio di stagione Kean ha disputato fino ad adesso nove match nel campionato italiano e quattro incontri in Champions League, gran parte dei quali entrando nel secondo tempo.

Moise Kean è alla Juve in prestito con riscatto fissato entro a giugno 2023

L'attaccante Moise Kean - peraltro cresciuto nelle giovanili bianconere - si è trasferito nuovamente alla Juventus nel calciomercato estivo del 2021 dall'Everton, in prestito con obbligo di riscatto a giugno 2023 per un totale di 38 milioni di euro.

Circa 10 milioni di euro sono già stati pagati, mentre i 28 milioni di euro rimanenti dovranno essere versati entro fine giugno 2023. A quel punto il cartellino del giocatore sarà interamente di proprietà della Juventus.

Diversi rumors di calciomercato parlano di una sua possibile cessione da parte della società bianconera una volta riscattato, ma molto dipenderà dalla seconda parte di questa stagione che verrà disputata da parte del giocatore.