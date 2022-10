La Juventus nelle ultime stagioni ha deciso valorizzare molto i giovani, grazie anche al progetto della squadra under 23 (ora ribattezzata Next Gen). La seconda squadra bianconera ha garantito la possibilità a diversi giovani di poter giocare in un campionato impegnativo come la Serie C.

Nelle ultime stagioni grazie alla seconda squadra bianconera diversi giocatori hanno avuto dei miglioramenti evidenti, basti pensare ai vari Ranocchia e Fagioli, il primo attualmente è in prestito al Monza, mentre il secondo è parte integrante della rosa bianconera.

Intanto nella Juventus Primavera, allenata da Paolo Montero gioca uno dei giovani più interessanti del calcio europeo: Kenan Yildiz, classe 2005, è arrivato nel recente Calciomercato estivo a parametro zero, essendo andato in scadenza di contratto a giugno con il Bayern Monaco.

È un rinforzo di qualità per la Juventus Primavera: in sette match disputati fino ad adesso con la squadra bianconera ha segnato due gol e fornito due assist. Di recente il giornale The Guardian lo ha inserito nella classifica dei migliori 60 giocatori classe 2005. Un riconoscimento importante per un giocatore che di recente ha giocato il suo primo match con l'under 21 della Turchia.

Il giovane è cresciuto nel Resenburg in Germania, prima del trasferimento al Bayern Monaco nel 2012.

Il giovane è cresciuto nel Resenburg in Germania, prima del trasferimento al Bayern Monaco nel 2012.

Ha giocato in tutte le rappresentative giovanili della società tedesca, prima di decidere di non prolungare la sua intesa contrattuale e arrivare a Torino. Con la Juventus ha sottoscritto un'intesa contrattuale fino al 30 giugno 2025. La speranza della Juve è che possa migliorare sensibilmente, così da diventare in prospettiva un giocatore anche per la prima squadra.

La Juventus nel recente calciomercato estivo ha acquistato anche altri giocatori giovani interessanti che si aggiungono a quelli cresciuti nel settore giovanile bianconero.

Uno dei più interessanti è Tommaso Mancini, arrivato dal Vicenza per circa 2 milioni di euro e considerato uno dei giovani di maggior qualità del calcio italiano.