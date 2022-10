La Juventus, in queste ore, è in ritiro ad Haifa e Massimiliano Allegri sta cercando di risolvere gli ultimi dubbi di formazione. Uno dei nodi da sciogliere riguarda la difesa. In particolare il tecnico livornese sta pensando di fare rifiatare Danilo poiché il brasiliano è diffidato. Al momento sembra che il numero 6 juventino possa essere in campo dal primo minuto. Mentre per quanto riguarda l'attacco non sembrano esserci dubbi e la Juventus si affiderà ancora a Dusan Vlahovic. DV9 vorrà cercare il riscatto dopo l'errore commesso a San Siro che ha portato al raddoppio del Milan.

Vlahovic, inoltre, va a caccia del suo primo gol stagionale in trasferta. Infatti, fino ad ora, il numero 9 juventino ha segnato solo in casa.

La Juventus farà qualche cambio di formazione

Per questo match Massimiliano Allegri sta pensando di fare qualche cambio di formazione. In particolare le novità riguarderanno il centrocampo e l'attacco. In mezzo al campo ci sarà il ritorno di Leonardo Paredes. L'argentino giocherà al fianco di Adrien Rabiot. Mentre Manuel Locatelli tornerà in panchina. A centrocampo ci sarà anche il rientro Weston McKennie. L'americano giocherà sulla destra nel 4-4-2 scelto da Massimiliano Allegri. A completare la mediana ci sarà Filip Kostic. In attacco, invece, ci sarà il rientro di Angel Di Maria.

El Fideo agirà al fianco di Dusan Vlahovic. Mentre Arek Milik sarà in panchina. Il polacco verrà gestito poiché la scorsa settimana non era al meglio. Dunque, Milik deve essere preservato. Anche perché sabato 15 ottobre la Juventus sarà nuovamente in campo per giocare il derby della Mole.

Dubbio nella retroguardia bianconera

La Juventus, nel match contro il Maccabi Haifa, dovrebbe schierare un difesa a quattro composta da Danilo, Leonardo Bonucci, Gleison Bremer e Alex Sandro. Ma Massimiliano Allegri deve decidere se affidarsi al numero 6 juventino perché il difensore è diffidato. Il tecnico livornese, proprio per questo motivo, potrebbe decidere di farlo riposare.

Anche perché dopo il match contro il Maccabi Haifa la Juventus sfiderà il Benfica. In un campo difficile come quello di Lisbona, Massimiliano Allegri vorrebbe avere a disposizione Danilo. Per questo motivo la diffida che pesa sul brasiliano sta creando qualche dubbio nella testa dell'allenatore della Juventus. Ogni dubbio verrà comunque risolto nelle prossime ore e in particolare Allegri scioglierà i dubbi nella riunione tecnica.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.