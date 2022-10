In queste ore, la Juventus sta preparando la gara contro il Maccabi Haifa di mercoledì 5 ottobre. Per questo match Massimiliano Allegri ritrova Angel Di Maria che in campionato è squalificato e quindi in Champions League sarà certamente titolare, insieme a Filip Kostic e Dusan Vlahovic.

Per la gara contro il Maccabi Haifa, però, la Juventus rischia di non avere a disposizione Arek Milik. Il polacco non ha preso parte all'allenamento di oggi 4 ottobre ed è rimasto in palestra perché avrebbe accusato un affaticamento muscolare. Per lui non ci sarebbe nessuna lesione, ma la Juventus potrebbe decidere di preservarlo visto che sabato 8 ottobre ci sarà la gara contro il Milan.

Milik potrebbe dare forfait in Champions

Uno dei problemi principali della Juventus, nella prima fase di stagione, è stato legato agli infortuni. Per questo motivo quando un giocatore si sente affaticato in casa bianconera si predica prudenza.

In particolare, in queste ore, Arek Milik non è al top e stamani 4 ottobre non ha lavorato con i compagni, rimanendo in palestra. La sensazione è che il bomber polacco contro il Maccabi Haifa possa riposare proprio per evitare problemi. Anche perché sabato 8 ottobre ci sarà il match contro il Milan e successivamente ci saranno la sfida di ritorno contro il club israeliano e a seguire il derby di Torino.

Massimiliano Allegri ha bisogno di Arek Milik e potrebbe decidere di preservarlo.

Anche perché domani 5 ottobre la Juventus ritroverà Angel Di Maria: vista la squalifica in campionato l'argentino ha potuto lavorare con calma per ritrovare la condizione fisica. Il giocatore sarà poi assente contro il Milan, pertanto per lui la doppia sfida col Maccabi Haifa sarà fondamentale per mantenere il ritmo partita.

Ora resta da capire se con il ritorno del numero 22 Massimiliano Allegri confermerà il 4-4-2 oppure se opterà per il 4-3-3

Juve indecisa fra il 4-3-3 e il 4-4-2

In caso di forfait di Arek Milik contro il Maccabi Haifa, la Juventus potrebbe tornare a un 4-3-3 con Angel Di Maria, Dusan Vlahovic e Filip Kostic nel reparto avanzato.

Con la presenza del polacco, invece, Massimiliano Allegri potrebbe affidarsi a un 4-4-2 con "El Fideo" e Kostic sulle fasce e Vlahovic e Milik in attacco. A quel punto sarebbe Weston McKennie a lasciare il posto ad Angel Di Maria.

Qualcosa in più sulle condizioni di Milik potrebbe emergere nella conferenza stampa di Massimiliano Allegri, che parlerà questo pomeriggio alle ore 15. La sensazione è che, però, il tecnico della Juventus non darà grandi indicazioni di formazione per non dare vantaggi agli avversari.

Infine resta da capire se a centrocampo ci sarà il ritorno di Leandro Paredes.