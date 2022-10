La Juventus è attesa da settimane importanti da qui a novembre. La squadra bianconera cercherà di recuperare punti in classifica di campionato considerando che attualmente il Napoli è a +10 ed il quarto posto è a +6. Si attendono dei miglioramenti anche nel gioco, di certo la vittoria contro il Torino è stato importante perché ha dato tranquillità alla Juve. I match contro l'Empoli e il Lecce in campionato potrebbero agevolare un recupero in classifica ma Allegri avrà bisogno di tutti i giocatori della rosa bianconera considera il fatto che si giocherà ogni tre giorni.

Ha giocato titolare contro il Torino Moise Kean, che ha sbagliato delle azioni da gol ma ha dimostrato molta volontà a tal punto che ha ricevuto gli elogi di Massimiliano Allegri. Come è noto la punta è in prestito dall'Everton con riscatto a fine stagione per circa 28 milioni di euro. Difficile che possa lasciare la Juventus già a gennaio, a meno che la società bianconera decida di riscattarlo nell'immediato. Di recente è stato lanciato un sondaggio per i sostenitori della Juventus a cui si chiedeva quale fosse la cessione ideale di gennaio per la società bianconera. Il più votato è stato proprio Moise Kean con il 45,5% dei voti. Gli altri votati sono stati Weston McKennie, seguito da Adrien Rabiot e Manuel Locatelli.

I tifosi hanno votato la al primo posto come cessione di gennaio Moise Kean

In un recente sondaggio lanciato da Calciomercato.it i sostenitori della Juventus hanno votato la cessione di gennaio. Al primo posto ha ricevuto più voti Moise Kean con il 45,5%, seguito al secondo da Weston McKennie con il 25%, terzo posto con il 15,9% dei voti Adrien Rabiot, seguito da Manuel Locatelli con il 13,6%.

Una classifica che conferma come la punta non sia considerato molto dai sostenitori bianconeri, anche se negli ultimi match ha dimostrato di poter dare il suo contributo alla squadra bianconera. Ha deluso in questo inizio di stagione il centrocampista americano, non è un caso che sia stato il secondo più votato. Sorprende invece il terzo posto di Adrien Rabiot, uno dei migliori della Juventus, il francese è in scadenza di contratto a giugno e se non dovesse prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera potrebbe lasciare Torino a parametro zero a giugno.

Per quanto riguarda invece Locatelli sembra difficile che una sua partenza anche perché considerato il presente e il futuro del centrocampo bianconero.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare almeno un centrale ed un terzino a gennaio, si valuterebbe un eventuale rinforzo anche a centrocampo. La società bianconera starebbe lavorando soprattutto su giocatori in scadenza di contratto a giugno e che potrebbero arrivare a prezzo vantaggioso a gennaio. Piacciono Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo. Lo spagnolo potrebbe sostituire alla lunga Alex Sandro, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno.