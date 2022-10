In queste ore, la Juventus è alle prese con una nuova crisi che si è aperta dopo la sconfitta contro il Milan. I bianconeri sembravano essere in ripresa dopo le vittorie con Bologna e Maccabi Haifa, ma a San Siro è arrivata una nuova doccia fredda. Contro il Milan, la Juventus ha messo in evidenza i soliti problemi mentali e fisici, perdendo per 2-0. Almeno per il momento il futuro di Massimiliano Allegri non sembra essere in discussione.

Luca Momblano, però, in una diretta su Juventibus, ha detto: "Al termine della gara all'interno della Juventus è stata effettuata una chiamata ai legali della società.

Cioè l'ufficio legale all'interno della società è stato convocato. Ovviamente, per il momento in cui accade questa situazione, cioè un sabato sera e per il momento, anche relativo ai risultati sportivi, e all'andazzo della squadra, è un bel tuono. Non è mai successo. La convocazione del gruppo di lavoro legale interno alla Juve è messa in moto dal capo azienda. Questa mossa ci porta un elemento di riflessione ed è molto anomala", ha detto il giornalista.

Segnale di Arrivabene

Luca Momblano ha rivelato che la Juventus avrebbe convocato il suo ufficio legale al termine della gara contro il Milan, ma non per quale motivo sarebbe stata fatta questa mossa.

Luca Momblano ha sottolineato che prendere questa decisione sarebbe stato Maurizio Arrivabene: "Quello che mi è giunto è che la convocazione sia stata fatta per avere un parere su un contratto.

La mossa è stata fatta nella persona di Arrivabene, pensata con il suo staff e i suoi referenti. Questa cosa è stata fatta per valutare o avere un parere con un'urgenza, cioè non si possono perdere i giorni, bisogna portarsi avanti, per avere un parere. Se fai questa mossa è per avere un parere in tempi brevi".

Juve avanti con Allegri

In questi giorni, in casa Juventus si sta cercando di capire a cosa siano dovuti questi alti e bassi da parte della squadra. Ma i bianconeri non hanno molto tempo per risolvere i problemi, perché il calendario è davvero serrato e domani 11 ottobre la squadra tornerà in campo per affrontare il Maccabi Haifa.

La società si aspetta una risposta da questa partita: vincere è fondamentale per lasciare accesa la fiammella della qualificazione agli ottavi di Champions.

Inoltre, Luca Momblano ha sottolineato che Massimiliano Allegri non sarebbe in discussione: "I segnali canonici che arrivano è sangue freddo, grande delusione e grande amarezza ma avanti con Max Allegri", ha detto il giornalista nel corso di una diretta Juventibus. Dunque il tecnico livornese, almeno per ora, sembra aver incassato la fiducia della società.