La Juventus ha ottenuto una vittoria importante contro il Bologna che conferma i miglioramenti della squadra bianconera, soprattutto nella motivazione e nell'atteggiamento. C'è ancora molto lavoro da fare nell'impostazione di gioco, ma il 3-0 contro gli emiliani dà maggiore tranquillità all'ambiente bianconero.

Intanto fra i giocatori più criticati nelle ultime settimane c'è stato Moise Kean, entrato nel secondo tempo nel match contro i bolognesi. A parlare della punta italiana era stato - alcuni giorni prima del match - anche il giornalista Luca Momblano, in una diretta su Juventibus.

Egli ha sottolineato come Kean sia ritornato ad avere un atteggiamento di scarso impegno in allenamento, avuto anche ad inizio stagione. In questa stagione fino ad adesso il giocatore ha giocato 7 match in campionato e 2 in Champions League, entrando sempre nel secondo tempo. Con la crescita di Milik il suo impiego potrebbe essere più raro del previsto, ma è comunque difficile pensare a una sua cessione a gennaio anche perché la Juventus ha l'obbligo di riscatto del suo cartellino dall'Everton a giugno.

Il giornalista Momblano ha parlato di Kean

'Secondo alcune voci dall’interno Kean sarebbe rientrato di nuovo in un loop di ‘scontento’ e scarso impegno in allenamento. Avrebbe tirato un po’ i remi in barca', sono queste le dichiarazioni di Luca Momblano in riferimento a Moise Kean.

La punta è reduce da un inizio di stagione non molto positivo, anche per le prestazioni complessive della squadra.

Nel match contro il Bologna vinto per 3-0 dai bianconeri Kean è stato schierato nel secondo tempo e il suo ingresso è stato accolto dai fischi di alcuni dei sostenitori presenti all'Allianz Stadium di Torino.

Moise Kean è arrivato alla Juventus nell'estate 2021 in prestito con obbligo di riscatto per circa 38 milioni di euro fissato al 2023.

Sarà quindi difficile per la società bianconera cederlo per una somma importante a giugno.

Il mercato della Juventus nel 2023

La Juventus è attesa da un 2023 molto impegnativo per quanto riguarda il Calciomercato. Diversi giocatori potrebbero lasciare Torino anche perché vanno in scadenza di contratto a giugno: Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria e Rabiot.

Per alcuni giocatori che potrebbero lasciare Torino a parametro zero, altri potrebbero arrivare con la stessa modalità. Fra quelli graditi ci sarebbero soprattutto Evan N'Dicka e Rami Bensebaini, secondo alcune indiscrezioni la società bianconera che potrebbe anticipare il loro arrivo anche a gennaio, pagando il loro cartellino a prezzo "di saldo".