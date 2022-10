La Juventus riparte da una vittoria importante contro il Bologna, che significa non solo 3 punti ma anche fiducia in previsione di due match impegnativi fra Champions League e campionato contro il Maccabi Haifa e Milan. Il 3 a 0 contro il Bologna è stato convincente, soprattutto dal punto di vista della voglia di vincere, ci si aspettano però dei miglioramenti nel gioco. In questo senso potrà essere utile il recupero di Paul Pogba che, secondo le ultime notizie che arrivano dalla Continassa, potrebbe rientrare per il match di Champions League contro il Benfica previsto a fine ottobre.

Il centrocampista francese è stato uno dei rinforzi principali del Calciomercato estivo, arrivato a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con il Manchester United. Proprio dalla società inglese, a giugno, potrebbe trasferirsi a Torino un altro giocatore in scadenza di contratto. Ci riferiamo a Diogo Dalot, terzino destro di 23 anni che in questa stagione è un titolare nella squadra inglese. Attualmente, il giocatore non starebbe valutando un prolungamento di contratto e già da febbraio potrebbe trovare un'intesa con la società per trasferirsi a parametro zero a fine stagione. Il portoghese conosce già il campionato italiano avendo giocato nel Milan in prestito nella stagione 2020-2021.

Sarebbe considerato un sostituto ideale di Cuadrado, anche lui in scadenza di contratto a giugno.

Possibile l'ingaggio di Diogo Dalot a fine stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe lavorando al sostituto di Juan Cuadrado. La società bianconera potrebbe ingaggiare Diogo Dalot, terzino portoghese del Manchester United.

Il 23enne può giocare su entrambe le fasce difensive, ma può essere adattato a centrocampo essendo bravo anche in fase offensiva. In questa stagione è considerato un titolare nel Manchester United, avendo giocato 7 match nel campionato inglese con un 1 assist fornito ad un suo compagno. A questi bisogna aggiungere 2 match in Europa League con un altro assist fornito ad un suo compagno.

Dopo Pogba potrebbe quindi arrivare un altro giocatore a parametro zero dal Manchester United.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta altri rinforzi a parametro zero a giugno. Per quanto riguarda la difesa, piacciono Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte e Rami Bensebaini del Borussia Monchengladbach, anche se la società bianconera potrebbe anticiparne l'arrivo a gennaio, soprattutto del francese. A centrocampo, sono diversi i giocatori che potrebbero tornare utili per incrementare la qualità del settore bianconero, su tutti Tielemans e Kanté.