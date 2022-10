Nel match di Champions League perso dalla Juventus contro il Benfica, Dusan Vlahovic ha chiesto il cambio al 70' minuto per un fastidio muscolare. Appena la squadra è tornata a Torino dal Portogallo, il centravanti serbo si è recato al JMedical per accertamenti che non hanno evidenziato alcuna lesione. Dunque Vlahovic sarà a disposizione per la gara contro il Lecce. Anche se, come ha rivelato Tuttosport, non è da escludere che il panchina numero 9 possa partire precauzionalmente dalla panchina. La scelta definitiva tocca ovviamente toccherà a Massimiliano Allegri, che dovrà decidere se preservare l'attaccante oppure no.

Nel caso in cui Vlahovic dovesse partire dalla panchina, l'attacco della Juventus dovrebbe essere formato da Arek Milik e Moise Kean .

Poche alternativa contro il Lecce

Nel match contro il Lecce, la Juventus , probabilmente, dovrà fare a meno di sei giocatori: Leandro Paredes, Angel Di Maria, Paul Pogba, Gleison Bremer, Mattia De Sciglio e Federico Chiesa saranno assenti.

Non è del tutto da escludere che il numero 7 juventino possa essere convocato. Le possibilità, però, di vedere Chiesa a Lecce sembrano essere esigue.

Nelle scorse ore anche Alessio Sandro è stato sottoposto ad accertamenti, visto che contro il Benfica non è sceso in campo dal primo minuto per un problema all'anca. Il brasiliano non ha riportato niente di preoccupante e per lui si è trattato solo di una botta.

Ma è possibile che Massimiliano Allegri decide di preservarlo contro i salentini.

Se dovesse essere così, Daniele Rugani e Federico Gatti potrebbe avere una maglia da titolare. Resta anche da capire se verranno confermati anche Leonardo Bonucci e Juan Cuadrado, entrambi apparsi un po' in difficoltà contro il Benfica. In ogni caso prima della partita ci sono ancora alcuni giorni, che serviranno a Massimiliano Allegri per sciogliere i dubbi di formazione.

Giovani in rampa di lancio

La Juventus, nel match contro il Benfica, ha reagito alle avversità solo dopo aver inserito in campo i calciatori più giovani. Fabio Miretti, Matias Soulè e Samuel Iling-Junior hanno dato maggiore forza alla manovra bianconera.

Per questo motivo, non è da escludere che contro il Lecce, il tecnico livornese possa inserire qualche giovane dal primo minuto.

In particolare Miretti potrebbe agire in mediana per far riposare uno fra Weston McKennie e Adrien Rabiot.

Qualcosa in più sulle proprie scelte di formazione potrà rivelarlo, Allegri nel corso della conferenza stampa che si terrà il 28 ottobre alle ore 14.