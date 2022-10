Oggi 18 ottobre Paul Pogba ha ripreso ad allenarsi parzialmente con i compagni di squadra. Questo è un primo passo per il francese che spera quanto prima di poter essere convocato da Massimiliano Allegri. L'occasione giusta per Paul Pogba potrebbe essere la sfida contro il Lecce. Infatti, stando a quanto rivelato da Sky Sport, il francese potrebbe tornare proprio il 29 ottobre per il match contro i pugliesi. In ogni caso, il rientro del numero 10 juventino è sicuramente un'ottima notizia per la Juventus che pian piano sta vedendo l'infermiera svuotarsi.

Infatti, già nella sfida contro l'Empoli del 21 ottobre Massimiliano Allegri potrebbe convocare Federico Chiesa.

Si svuota l'infermeria

La Juventus, in questi giorni, potrebbe vedere la sua infermeria svuotarsi progressivamente. Infatti, venerdì 21 ottobre, i bianconeri potrebbero ritrovare Federico Chiesa. Il numero 7 juventino contro l'Empoli potrebbe essere in panchina. Dopo di lui dovrebbe essere il turno di Paul Pogba che avrebbe messo nel mirino la sfida contro il Lecce del 29 ottobre. Il francese si sta riprendendo dopo l'operazione al ginocchio e il countdown per rivederlo in campo è partito ufficialmente. Pogba, oggi 18 ottobre, ha ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo. Dalle immagini condivise sui social dalla Juventus il francese ha corso con i compagni e ha anche toccato il pallone.

Questo a testimonianza del fatto che tutto procede per il meglio. Dopo i rientri di Paul Pogba e Federico Chiesa dovrebbe essere il turno di Angel Di Maria. El Fideo dovrebbe tornare a disposizione per il 2 novembre. In quella occasione la Juventus giocherà in Champions League contro il Paris Saint Germain. Un altro giocatore che è stato costretto a dare forfait è stato Gleison Bremer.

Il numero 3 juventino ha riportato un infortunio muscolare durante il derby della Mole. L'obiettivo di Gleison Bremer è quello di tornare a disposizione nel match contro l'Inter del 6 novembre. Infine sarà il turno di Mattia De Sciglio. Il numero 2 juventino ha riportato un infortunio più serio e il suo rientro potrebbe avvenire proprio prima della pausa per il mondiale ovvero il 13 novembre.

È solo il primo giorno 🐙🏃 pic.twitter.com/ikXmsfLWc3 — JuventusFC (@juventusfc) October 18, 2022

Le immagini del ritorno di Paul Pogba

Oggi 18 ottobre, i tifosi della Juventus hanno ricevuto la notizia che aspettavano da tanto tempo ovvero rivedere in campo alla Continassa Paul Pogba. La Juventus per celebrare al meglio il ritorno del suo numero 10 ha condiviso sui social le immagini che ritraggono il centrocampista francese mentre si allena: "È solo il primo giorno", ha scritto la Juventus sul suo profilo di Twitter.