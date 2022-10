La Juventus è attesa da settimane importanti non solo per il calcio giocato ma anche per il mercato. Da qui alla pausa mondiale ci saranno tre sfide molto importanti in campionato che ci diranno se i bianconeri potranno diminuire la distanza dai primi posti in classifica. Di certo non sarà facile vincere contro squadre come Inter e Lazio, che hanno dimostrato nelle ultime settimane miglioramenti nel gioco. La squadra di Sarri ha perso contro la Salernitana in campionato dopo un primo tempo che però è stato giocato molto bene. La Juventus utilizzerà la pausa mondiale per lavorare sul mercato.

La società bianconera potrebbe rinforzare soprattutto la difesa, considerando che a giugno diversi giocatori potrebbero lasciare Torino. Ci riferiamo ai due giocatori in scadenza di contratto Alex Sandro e Juan Cuadrado oltre a Daniele Rugani. A tal riguardo già a gennaio potrebbe arrivare un centrale di sinistra ed un terzino. Secondo le ultime notizie di mercato potrebbe ingaggiare Jordi Alba soprattutto se lo spagnolo dovesse rescindere il contratto con il Barcellona. La società spagnola ha iniziato un nuovo progetto sportivo e potrebbe lasciar partire diversi giocatori che nelle ultime stagioni sono stati dei riferimenti. Oltre a Jordi Alba potrebbe partire anche Piqué, il terzino potrebbe essere utile alla Juventus che cerca esperienza e qualità per la fascia sinistra difensiva.

Il giocatore Jordi Alba potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe ingaggiare Jordi Alba già a gennaio. Il giocatore potrebbe lasciare a parametro zero il Barcellona e potrebbe valutare una nuova esperienza professionale. La società bianconera potrebbe ingaggiare lo spagnolo perché garantirebbe esperienza e qualità, anche se parliamo di un giocatore che nel 2023 compirà 34 anni.

Il suo arrivo potrebbe concretizzarsi anche in previsione della partenza di Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno. La Juventus poi potrebbe aggiungere a Jordi Alba un altro spagnolo, piace molto Alejandro Grimaldo del Benfica, in scadenza di contratto a giugno. L'arrivo di quest'ultimo si concretizzerebbe però a giugno considerando che il Benfica si è qualificato agli ottavi di finale di Champions League.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus lavora anche all'acquisto di un centrale di sinistra, come già anticipato ad inizio articolo. A tal riguardo fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sarebbe Evan N'Dicka, in scadenza di contratto a giugno. Sul francese ci sarebbe però l'interesse di diverse società, fra cui anche Milan e Inter. La società bianconera potrebbe acquistarlo già a gennaio offrendo circa 7 milioni di euro.