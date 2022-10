La Juventus è al lavoro per preparare al meglio i match da qui a novembre. Sarà importante confermarsi anche perché c'è da migliorare la classifica in Serie A oltre che quella in Champions League. Sarà difficile la qualificazione agli ottavi di finale considerando che servono due vittorie contro il Benfica e il Paris Saint Germain oltre al fatto che il Maccabi Haifa deve vincere uno dei due match rimanenti. La pausa mondiale servirà alla Juventus anche per lavorare sul mercato di gennaio. Le esigenze sembrano riguardare soprattutto la difesa, potrebbe arrivare un centrale ed un terzino.

Piacciono Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo, tutti in scadenza di contratto a giugno. Il mercato di gennaio potrebbe essere molto importante anche per le cessioni, si valuta la possibile partenza di Adrien Rabiot non tanto perché non sia considerato utile da Massimiliano Allegri ma per il fatto che va in scadenza di contratto a giugno. Il francese guadagna 7 milioni di euro netti a stagione e la Juventus non vorrebbe pagare l'ingaggio attuale per un prolungamento di contratto. Per questo potrebbe partire a gennaio, con la società bianconera che potrebbe venderlo al Chelsea per circa 10 milioni di euro. Somma che diventerebbe utile per arrivare a Sergej Milinkovic-Savic. Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha dichiarato che la sua valutazione è di 120 milioni di euro ma il contratto in scadenza a giugno 2024 potrebbe agevolare un suo approdo a Torino a circa 60 milioni di euro.

Il giocatore Milinkovic-Savic potrebbe approdare alla Juve in prestito con riscatto a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Adrien Rabiot potrebbe approdare al Chelsea agevolando l'acquisto di Sergej Milinkovic-Savic. Di recente Lotito ha dichiarato che il centrocampista è valutato circa 120 milioni di euro ma il contratto in scadenza a giugno 2024 potrebbe agevolare una sua cessione ad una somma minore.

Si parla di circa 60 milioni di euro con la Juve che potrebbe chiederlo in prestito con riscatto a giugno. La società bianconera sarebbe pronta a regalare acquisti importanti nel 2023, anno del centenario di proprietà della Famiglia Agnelli. L'arrivo di Milinkovic-Savic garantirebbe fisicità, qualità e gol al centrocampo bianconero, che ad inizio novembre potrebbe recuperare Paul Pogba.

Il francese si è allenato parzialmente in gruppo e potrebbe ritornare disponibile se non per il match contro il Paris Saint Germain di Champions League contro l'Inter in campionato.

Il mercato della Juve

La Juventus è al lavoro anche per migliorare la difesa, come già anticipato ad inizio articolo. Molto dipenderà dal futuro professionale di Alex Sandro, che ha il contratto in scadenza a giugno e potrebbe lasciare Torino. Per il mercato di gennaio si valutano Evan N'Dicka, centrale di sinistra, Rami Bensebaini e Alejanro Grimaldo. Tutti in scadenza di contratto a fine stagione e che potrebbero arrivare a prezzo vantaggioso.