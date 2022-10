La Juventus dalla stagione 2023-2024 potrebbe ripartire da Antonio Conte. Le ultime indiscrezioni di mercato che arrivano da diversi giornali sportivi confermano questa possibilità, fra l'altro anche la stampa inglese di recente ha aggiunto che il pugliese potrebbe far ritorno a Torino dopo aver guidato la società bianconera dalla stagione 2011-2012 a quella 2013-2014. Il rapporto professionale ed umano fra Conte e il presidente Andrea Agnelli sarebbe migliorato dopo l'addio del pugliese nell'estate 2014, che ha sorpreso tutti. Ricordiamo inoltre in una semifinale di Coppa Italia di due stagioni fa gli attristì di Conte con alcuni dirigenti della società bianconera al suo ritorno all'Allianz Stadium da tecnico dell'Inter nella semifinale di Coppa Italia.

A parlare del possibile ritorno di Conte alla Juventus è stato anche Mario Sconcerti, intervistato da Tuttomercatoweb. Il giornalista sportivo ha sottolineato come l'eventuale ingaggio del tecnico pugliese da parte della Juventus sarebbe una vera e propria bomba atomica. Ha aggiunto poi che l'indiscrezione di mercato è attendibile perché arriva da un fonte affidabile, conosciuta direttamente dal giornalista sportivo. In merito alla stagione fin qui disputata nel campionato italiano, ha dichiarato che c'è un vero e proprio cambiamento generale come dimostrato dalle problematiche della Juventus che dà la possibilità ad altre società di lottare per i primi posti del campionato.

"Credo che c'è un cambiamento generale, c'è una grande società in crisi come la Juventus e si sono inserite le altre". Queste le dichiarazioni di Mario Sconcerti in riferimento a questo inizio di campionato. Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Ci sono buoni tecnici in ottimi ambienti, vedi Spalletti al Napoli, ma anche l'Atalanta.

Dalla classifica attuale viene fuori un livello di calcio all'italiana'. Il giornalista sportivo ha voluto parlare anche di mercato, in particolar modo delle indiscrezioni di mercato che riguardano la panchina della Juventus. Si parla di un possibile addio di Massimiliano Allegri, se non nella pausa mondiale, a giugno, con l'ingaggio di un nuovo tecnico.

A tal riguardo uno dei nomi seguiti dalla società bianconera sarebbe Antonio Conte. Il giornalista sportivo ha aggiunto: "Conte alla Juventus? Più che indiscrezione di mercato è una bomba atomica. Conosco chi ha scritto quel pezzo ed è molto affidabile, quindi la notizia la si può giudicare reale". Parole importanti da parte di Sconcerti, che confermano l'affidabilità delle indiscrezioni di mercato in merito ad una possibile sostituzione di Allegri con Conte.

La Juventus potrebbe acquistare diversi giocatori utili al 3-5-2 per il 2023. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato fra quelli valutati dalla società bianconera ci sarebbero anche due giocatori dell'Inter, Alessandro Bastoni e Milan Skriniar, quest'ultimo in scadenza di contratto a giugno. Per quanto riguarda invece il centrocampista il preferito sarebbe Sergej Milinkovic-Savic, valutato dalla Lazio circa 60-70 milioni di euro.