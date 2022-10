Per la Juventus, in queste ore, è arrivata una brutta notizia dopo un problema fisico accusato da Leandro Paredes.

Il numero 32 bianconero, dopo l'allenamento di oggi 22 ottobre, si è fermato a causa di un problema muscolare. Il giocatore è stato subito portato al JMedical per essere sottoposto ad accertamenti strumentali, i quali non hanno dato un esito confortante. Infatti, Paredes ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra.

La Juventus ha comunicato che per la guarigione completa del centrocampista argentino ci vorranno 15 giorni.

Dunque, Paredes salterà le gare contro Benfica, Lecce, Paris Saint Germain e probabilmente Inter. La speranza di Allegri è che possa tornare per i match contro Verona e la Lazio.

La Juventus perde Paredes

La Juventus deve quindi fare i conti con un altro infortunio. Infatti, Massimiliano Allegri perde per 15 giorni Leandro Paredes. Il tecnico livornese, adesso, avrà il solo Manuel Locatelli da utilizzare in cabina di regia. Questo infortunio riduce anche le possibilità di fare turnover in mezzo al campo.

La speranza dello staff bianconero è che Paredes torni quanto prima, inoltre la Juventus conta anche di ritrovare Paul Pogba. In ogni caso i bianconeri non accelereranno eccessivamente i tempi di recupero del francese, visto che è reduce da un problema al ginocchio.

Straordinari per Locatelli

Con l'infortunio di Leandro Paredes, Manuel Locatelli sarà chiamato a fare gli straordinari. Infatti, il numero 5 juventino è l'unico che può giocare in cabina di regia. Mentre Weston McKennie e Adrien Rabiot agiranno come mezz'ali e come alternative restano solo Fabio Miretti e Nicolò Fagioli, il quale ha giocato raramente in questa prima parte di stagione.

Dunque, la coperta a centrocampo è corta e i bianconeri dovranno fare gli straordinari.

Per questo motivo, contro il Benfica, la mediana della Juventus sarà composta da Weston McKennie, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. Per il resto, invece, ci saranno diversi dubbi di formazione, soprattutto in attacco dove Dusan Vlahovic sarà la certezza, mentre Arek Milik e Moise Kean si contenderanno una maglia da titolare.

Il numero 18 juventino è in grande forma e contro l'Empoli ha ritrovato la via del gol, ma ha fatto anche un gran lavoro per la squadra. Per questo motivo, sembra difficile che Massimiliano Allegri possa toglierlo dalla formazione titolare.

La Juventus, nelle ultime partite, si è "ritrovata" e il punto di partenza sembra essere il 3-5-2. Con questo sistema di gioco la squadra sembra più sicura e i giocatori possono rendere al meglio.