La Juventus è attesa da un 2023 molto importante non solo perché sarà il centenario di proprietà della Famiglia Agnelli ma anche perché potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione che riguarderebbe non solo i giocatori ma anche alla società e lo staff tecnico. Da valutare il futuro professionale di Massimiliano Allegri, che ha il contratto in scadenza a giugno 2025 ma che non avrebbe la certezza di una sua conferma a Torino nella stagione 2023-2024. Molto dipenderà dalla stagione che disputerà la Juventus. Rivoluzione che potrebbe riguardare anche la dirigenza, con il possibile arrivo di un direttore sportivo come Cristiano Giuntoli.

Il dirigente attualmente al Napoli è in scadenza di contratto a giugno 2024 con la società campana ma ha recentemente dichiarato di avere un rapporto professionale ideale con De Laurentiis. Tanti cambiamenti anche nella rosa bianconera, che potrebbero iniziare già a gennaio come recentemente dichiarato da Marco Venditti. Il giornalista sportivo ha dichiarato che uno dei giocatori che fra gennaio e giugno potrebbero lasciare la Juventus è Manuel Locatelli. Il centrocampista piace all'Arsenal e la sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro, ovvero più o meno il prezzo di mercato che è stato pagato dalla società bianconera per acquistarlo dal Sassuolo nel Calciomercato estivo del 2021.

Il giornalista Venditti ha parlato di una rivoluzione nella Juve che potrebbe iniziare da gennaio

'Da gennaio a giugno la Juventus ha intenzione di fare una super rivoluzione. Chi esce? Un nome illustre potrebbe essere quello di Manuel Locatelli, pagato 40 milioni che continua a non convincere'. Queste le dichiarazioni di Marco Venditti in merito al mercato che potrebbe riguardare la società bianconera.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: ' Per fare la rivoluzione i bianconeri hanno bisogno anche di un direttore sportivo importante che avrebbe già nel suo taccuino dei possibili arrivi'. Secondo Venditti la rivoluzione potrebbe partire già nel mercato di gennaio.

Il mercato della Juventus

A tal riguardo si parla molto di possibili arrivi a gennaio, soprattutto in difesa.

Potrebbe arrivare un centrale di sinistra ed un terzino. I preferiti sembrano essere Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo, tutti in scadenza di contratto a giugno. La Juventus potrebbe rinforzare anche il centrocampo, se non a gennaio, a giugno. Si valutano diversi giocatori che vanno in scadenza a fine stagione. Fra questi spiccano Youri Tielemans del Leicester, N'Golo Kanté del Chelsea e Ilkay Gundogan del Manchester City. Non sarà Douglas Luiz, che ha recentemente prolungato la sua intesa contrattuale con l'Aston Villa. Il suo arrivo si sarebbe potuto concretizzare con l'eventuale mancato riscatto di Leandro Paredes, che è in prestito.