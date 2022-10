La Juventus è attesa da settimane impegnative da qui a novembre. I bianconeri proveranno a diminuire la distanza dal primo posto in campionato oltre a vincere i due match di Champions League contro il Benfica e il Paris Saint Germain, pur consapevoli che potrebbe non bastare per la qualificazione agli ottavi di finale. Allegri potrà presto contare anche sui recuperi di Pogba e Chiesa, che a breve torneranno disponibili. Dell'inizio di stagione della Juventus ha parlato l'avvocato, autore, opinionista sportivo e cofondatore di Juventibus Massimo Zampini.

'La Juventus si è costruita la vittoria contro il Torino, è un passo'

Partiamo subito con la Serie A. Allegri ha definito la vittoria contro il Torino come un piccolo passo e niente più. Pensa che la Juventus sia uscita dal momento di difficoltà che sta vivendo oramai da diverse settimane?

No, credo che abbia ragione Allegri, perché quando si è malati e la Juve nell'ultimo periodo in campo lo era, non basta un piccolo segnale di risveglio importante. D’altronde era una partita molto difficile e il Toro è una squadra molto aggressiva, intensa. Temevo che ci avrebbe messo più in difficoltà per queste caratteristiche. La Juve va spesso sotto ritmo e smette di giocare troppo presto.

E invece, al contrario, dopo una mezz'ora un po' faticosa, è uscita con tante azioni da gol e ha meritato.

Si è costruita la vittoria, quindi è un passo. Secondo me, però è un piccolo passo che non esclude che ci siano dei passi indietro. La bravura deve stare lì, nel capire che è stato uno step fondamentale, però ne servono tanti, tanti altri per la continuità.

Come definirebbe il lavoro di Allegri in questi 16 mesi di Juventus? Lo reputa il principale responsabile o pensa che invece siano i giocatori non all'altezza delle aspettative di inizio stagione?

Ma guarda, in generale fatico a distinguere.

Nel ciclo infinito della Juve di Agnelli facevo complimenti in primis alla società, poi agli allenatori Conte, Allegri, Sarri e infine ai giocatori che comunque sono quelli che vanno in campo anche adesso. C'è sempre una scala di responsabilità. Quindi Allegri, come dire, lo divido in due. La sua esperienza nei primi cinque anni è da nove, perché arriva praticamente con nessuna fiducia, anche da parte mia.

Poi però vince scudetti, ci porta in due finali di Champions League, ci riporta a vincere la Coppa Italia e lo fa per quattro volte di fila.

Tutte cose date per scontate che forse anche noi tifosi non abbiamo capito più che cosa volessero dire. Ci sembrava incredibile che il vantaggio accumulato potesse in qualche modo non confluire in vittorie.

E l’Allegri due, proprio per lo stesso motivo, non è sufficiente. Non ci ha mai fatto realmente contendere il campionato l'anno scorso, quest’anno siamo distanti dal primo posto, non è riuscito a vincere i trofei che ha potuto disputare, anche se poi la Coppa Italia era molto vicina. E in Champions League l'anno scorso ha fatto un bel girone, in questo al momento no.

Io sono uno che ama i risultati e ama vedere la Juventus vincere e non mi interessa il gioco. Ma mi aspetto di più, mi aspetto di competere per la vittoria e l’Allegri uno me l'ha garantito, l’Allegri due no. Quindi al primo do nove al secondo un’insufficienza al momento.

Secondo Lei sarà confermato a fine stagione?

Adesso è difficile dirlo, perché sei stato a un passo dal baratro, poi quando vinci una partita o due sembra un attimo dire ‘Vabbè, forse siamo drammatizzando, ci sono gli infortuni, magari torneremo a sei cinque, sei sette punti dal primo posto in classifica’. Mettamola così, se continua in questo modo e la stagione non si rivelerà trionfale in Europa e anche in Italia, secondo me dopo due anni si interromperà il rapporto con la società.

La Juve non è abituata a tenere per tre anni un tecnico senza vincere un trofeo. La stagione ovviamente è lunga. C'è la Coppa Italia, c'è una possibile Europa League. C'è ovviamente un campionato ancora lunghissimo, anche se c’è differenza nell’arrivare terzi o sesti alla fine. Quindi ritornando alla tua domanda, è veramente difficile dirlo, però ecco, se mi chiedi ad oggi, con una proiezione su una stagione che continui così, no, non andranno avanti insieme.

'Il mio supporto ad ottobre è tutto per Allegri'

Se dovesse esserci l’esonero vorrebbe più un tecnico europeo o andrebbe su un italiano, magari un ritorno di Conte o eventualmente un Gasperini?

Guarda adesso a ottobre il mio supporto è tutto per Allegri.

Lo dico perché c'erano squadre come l'Inter degli anni 90, che da inizio stagione parlavano di mercato e programmavano già l'allenatore per la stagione successiva. In questo momento società, allenatore e giocatori devono rialzarsi, è questo il mio pensiero sul momento attuale, per questo non impazzisco per gli slogan come ad esempio ‘Allegri Out’.

La rosa è fatta, ci sono ottimi giocatori, non si cambia troppo durante l’anno. Se poi fosse un baratro ovviamente si deve intervenire, come hanno fatto anche altre grandi società, per chiudere il rapporto professionale. Quindi al momento non ho grande voglia di immaginare a luglio chi dovrà essere l’allenatore. Però se mi chiedi un piccolo sogno mi piace moltissimo Klopp.

Ecco se magari finisce la sua esperienza a Liverpool. Però costa molto, lo so, e non sarebbe una garanzia di ritornare subito a vincere in Italia. Garanzia che sarebbe Antonio Conte, certo, e che quindi, ovvio punto di vista, sarebbe magari la scelta migliore.

Però anche io credo che ogni tanto dobbiamo anche provare ad andare avanti e trovare nuove strade, non pensando semplicemente di richiamare Allegri o Conte. Perché significa che stai ricercando i tempi belli del passato. I nomi che ho menzionato sono suggestivi ma ripeto mi piace Klopp, per una visione un po' più ‘moderna’, più estrema. Una mentalità offensiva con pressing alto, che ci permetterebbe di diventare più internazionali.

E l’altro è Conte, uno che dà grinta, un’organizzazione che diciamo in Italia garantisce di lottare per lo scudetto, quindi questa sarebbe più una sicurezza in campionato.

Fra le principali delusioni della stagione troviamo fra i giocatori, Locatelli e Mckennie, che sembrano in una condizione fisica non ideale. Come spiega la loro involuzione?

Io ho l'impressione che qua rischiamo di andare sui nomi singoli, come ha detto Agnelli. Non impazzisco per fare una caccia al capro espiatorio. È evidente che i due nomi che hai fatto hanno deluso ma anche altri giocatori, sia davanti che dietro. Alcune delusioni evidenti ci sono. Locatelli sicuramente può fare di più, anche McKennie negli anni in cui l'abbiamo visto, ad esempio con Pirlo, qualcosa in più faceva anche a livello di inserimenti.

Quindi è difficile dire se siano loro o se è la squadra che non funziona.

Per quanto riguarda Locatelli ha margini di miglioramento. Non si tratta ancora di un fenomeno ma io ho l'impressione nel centrocampo della Juve che non ci siano insostituibili. Questo da un parte permette di vivere senza drammi, appunto l'eventuale squalifica di tutti. Sembra però che manchi la leadership a centrocampo. Non so se sarà un riferimento Paredes, forse può esserlo Pogba quando ritornerà.

Io credo che si debba ritrovare un centrocampo all'altezza di quelli che ricordavamo una volta, quando c’erano dei leader. Sono convinto che con questi anche i Locatelli, i McKennie sapranno fare di più. Io non ho smesso di credere in Locatelli.

Ecco, mi aspetto che cominci la fase di decollo perfetto.

'La Juventus attuale non può lottare per vincere il campionato'

Dieci punti dal Napoli, primo in classifica a meno sei dal quarto posto della Roma. Realisticamente questa Juve può lottare per il titolo o si dovrà accontentare del quarto posto al massimo?

Secondo me questa Juve non può lottare sicuramente per il titolo. Mi riferisco a quella che stiamo vedendo adesso, di sicuro non è lontana solo in classifica, ma da ogni punto di vista. Il Napoli, ancor più che in Italia, dove ha dieci punti di più, ha dimostrato in Europa di essere una buona squadra, vincendo contro l’Ajax e il Liverpool, e facilmente contro i Rangers. In questo momento la Juve è lontana dal Napoli come qualità.

Abbiamo visto anche contro il Milan, una partita equilibrata per 20 minuti, anzi la Juve fa gioco. Poi quando la squadra milanese comincia ad uscire ci spaventiamo, arretriamo. Fra un po’ arrivano i big match contro Inter e Lazio, prima della pausa mondiale, poi Napoli Atalanta e Udinese dopo. E quindi sarà importante ritornare a vincere gli scontri diretti. Magari ti ritroveresti veramente a cinque sei punti dal primo posto alla fine del girone d'andata. E allora chissà. La verità è che rischi anche l'opposto, cioè in questo momento Napoli, Atalanta, Udinese, ma anche la stessa Inter, la Lazio, hanno qualcosa in più, di più stabile della Juventus. Per questo è più realistico il quarto posto anche se ancora lontano.

Allegri ha detto un piccolo passo con Il Toro, un altro con l'Empoli e così con Il Lecce. Bisogna cominciare a fare punti e cercare di avvicinarci al quarto posto.

Champions League, sembra quasi un'impresa impossibile la qualificazione agli ottavi di finale. Servirà una vittoria contro il Benfica e una contro il Paris Saint Germain, oltre che una combinazione di situazioni favorevoli riguardanti scontri diretti e gol realizzati. Lei crede alla qualificazione?

Io non ci credo molto alla qualificazione ma sarò a Lisbona. E quindi diciamo che ti do una risposta contraddittoria, nel senso che poi il sostegno e tutto il resto c’è sempre e ci si crede fino alla fine, giustamente. E bisogna sostenere la squadra. Questo per dirti che le critiche ci stanno, io ho detto che per me l'allenatore, i giocatori, il centrocampo, tantissime cose non stanno andando. Ho detto che siamo lontani e non possiamo parlare di vittoria del campionato, che il Napoli è nettamente superiore. Quindi la critica ci sta, anche dura, è legittima. Però mi spiace che a volte sembri mancare il supporto da parte di alcuni tifosi.

Di certo da parte mia non mancherà mai il sostegno.

Hai ricordato la combinazione che serve, battere il Benfica e il Paris Saint Germain, per me il match di Lisbona è forse il più difficile dei due rimasti. Contestualmente il Maccabi deve fermare almeno una delle due squadre. Obiettivamente non credo a tutto questo, quindi non credo nella qualificazione agli ottavi di finale della Champions ma mi interessa andare in Europa League. Non sarà facile neanche lì anche perché in questo momento ci sono squadre più preparate anche nella seconda competizione europea. Però chi lo sa a febbraio. Quel che è certo è che non esistono stagioni che a ottobre sono finite, invece tutti noi, me compreso, abbiamo una percezione del genere. Non è così, anche se la Juve uscisse dalla Champions, anche se fossi settima alla fine del girone d'andata, c'è da lottare per rialzarci ed avere continuità. Poche lamentele, pochi alibi, testa bassa, poche chiacchiere e quindi credo che usciremo dalla Champions e che sia importante andare in Europa League e giocarla molto seriamente.

Secondo Lei le parole di Agnelli post Maccabi Haifa sono state stimolanti per tecnico e giocatori?

Viene facile dire di sì. Personalmente ho visto una Juve impaurita nella prima mezz’ora contro il Torino. Forse è inevitabile, visto che siamo ancora più che convalescenti, forse ancora nel bel mezzo della patologia. Dopo quella mezzora la Juve avuto diverse chance con Vlahovic, che ha fatto un gol bellissimo, l'atteggiamento è stato giusto della squadra con pazienza, senza innervosirsi troppo perché il gol non arrivava. Alla fine lo fa proprio sul calcio d'angolo, nato da un'occasione ancora su un altro colpo di testa di Vlahovic. Lo fa con rabbia, con voglia di aggredire il secondo palo.

E a proposito delle dichiarazioni di Agnelli credo che lui volesse richiamare tutti. Il presidente ha citato spesso le 80 persone che fanno partire parte della Juventus per dire non si creda che poi ci scarichi la responsabilità su un qualcuno, una persona in particolare, che sia l'allenatore, un giocatore o un dirigente. Sono tutti responsabili, sta a tutti noi rialzarsi. Ha voluto responsabilizzare tutti . Questo è quindi un invito alla compattezza. Tutti dobbiamo fare qualcosa in più per rialzarci.

'Alex Sandro e Danilo potrebbero avere un futuro professionale da centrali di difesa'

Si è visto contro il Torino un 3-5-2 inedito in fase di impostazione. Mi riferisco soprattutto ai giocatori schierati, da Alex Sandro centrale di sinistra ad una difesa tutta brasiliana. Una prestazione che effettivamente è sembrata convincente. E’ un’idea di gioco che potrebbe diventare la più utilizzata dal tecnico?

La Juve a Parigi era partita tre andando molto male, poi si è messa a quattro migliorando. Sembrava l'assetto giusto. Stavolta invece è andata bene a tre e devo dire che ci sono due giocatori come Danilo e Alex Sandro che secondo me potrebbero avere un futuro da centrali di una difesa a tre.

Potresti allargare la tua batteria di centrali, in questo momento magari un po’ deficitaria. C'è anche l'infortunio di Bremer, Bonucci, ha una certa età, Gatti e Rugani sono considerati dei rincalzi. Al momento l’allarghi praticamente con due giocatori che hanno esperienza importante, sono nazionali brasiliani. Secondo me ha un suo perché. Non escludo che la difesa a tre possa essere una soluzione anche senza Bremer, magari con al centro Bonucci e alternando a quel punto accanto a lui Danilo, Alex Sandro, Gatti e Rugani. Il problema potrebbero essere i ricambi di Cuadrado e Kostic per tutta fascia.

Il 3-5-2 può essere uno schema adatto anche con i ritorni di Pogba e Chiesa?

Per Pogba ti direi di sì, l’ha fatto anche con noi, che sia il 3-5-2 o il 3-4-1-2. Chiesa, invece va capito definitivamente . Fra l’altro sto aspettando il suo ritorno, anche perché Pogba porterà la classe e ne abbiamo un bisogno estremo. Chiesa invece porterà il temperamento, gli strappi e ne abbiamo un bisogno altrettanto estremo. Ci sono mancati da morire. Come ci è mancato Di Maria. Non deve diventare un alibi, ma questo dobbiamo saperlo. Dai loro ritorni dobbiamo trovare nuova energia positiva, anche se inizialmente non saranno al meglio. Su Chiesa va finalmente definito quale sia il suo ruolo, se a fianco di Vlahovic, oppure una punta. Io non credo che sia un centrocampista da tre cinque due a tutta fascia. Lo può fare ma a me piace avvicinarlo leggermente alla porta, quindi secondo me è una punta di fascia. Però qui non vorrei equivoci. Non vorrei che poi diventasse uno sballottato da centrocampo di fascia al ruolo di punta, perché mi piace che pian piano si specializzi e diventi libero.

Situazione Calciomercato. Normale che Le debba fare delle domande sull'argomento. Cosa serve a questa Juventus nel mercato di gennaio?

Allora, prima cosa banale che risponderebbero allenatori e società. Serve Chiesa, serve Pogba, serve Di Maria. Cioè noi abbiamo dato via Dybala. Morata, perdendo molta qualità, sono giocatori importanti, convinti di sostituirli con il ritorno alla lunga di Chiesa, con Pogba e Angel Di Maria. E sostanzialmente uno lo abbiamo visto tre quattro volte, l'altro mai.

E quindi mai come quest'anno i primi acquisti dovranno essere loro. Io credo che serva qualcosa in difesa, perché Bonucci con i suoi 35 anni qualcosa può pagare e al momento Gatti e Rugani li abbiamo visti poco. Quindi serve un centrale ma anche dei terzini, soprattutto se si dovesse giocare con il 3-5-2. Quindi, se mi chiedi rinforzi a gennaio, io acquisterei giocatori più sul fronte difensivo,

Le faccio dei nomi che vanno tutti in scadenza di contratto a giugno, quindi parliamo sempre in previsione del calciomercato estivo. Grimaldo, De Vrij,Skriniar, Kanté, N’Dicka, Tielemans, Gundogan, Thuram. Se Le chiedessi di scegliere due per la Juventus, quali preferirebbe?

Sto pensando alla difesa. Ma è evidente che un Kanté gratis lo acquisterei sicuramente anche se attualmente è infortunato. In questo momento c’è bisogno di un Grimaldo e di un centrale difensivo.