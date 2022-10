Una delle rivelazioni di questo inizio stagione è il Napoli. La squadra di Spalletti si sta confermando ad alti livelli nonostante le cessioni estive di alcuni punti di riferimento come Koulibaly, Mertens, Insigne e Fabian Ruiz: i loro sostituti hanno avuto però un impatto molto positivo. Basti pensare che il Napoli si è già qualificata agli ottavi di finale di Champions League come prima del girone e che attualmente è al primo posto in Serie A. Una stagione iniziata molto bene anche grazie alle prestazioni positive del difensore coreano Kim Min Jae, che ha sostituito Koulibaly, trasferito al Chelsea nel recente Calciomercato estivo.

Arrivato per circa 20 milioni di euro, il difensore si sta rivelando uno dei migliori centrali della Serie A: a settembre è stato premiato come miglior giocatore del mese.

Nelle scorse ore Kim Min Jae ha dichiarato che uno degli obiettivi è sconfiggere la Juve, anche perché i tifosi del Napoli non amano la squadra bianconera. Come dichiarato dal centrale la sua esperienza professionale al Napoli è appena all'inizio e spera di vincere un titolo con la società campana.

Il difensore del Napoli ha parlato della Juve

'La Juventus è la squadra che voglio sconfiggere: so che i tifosi del Napoli non la amano tanto', sono queste le dichiarazioni di Kim Min Jae in una recente intervista a Repubblica.

Il centrale coreano ha aggiunto che nel suo futuro professionale si aspetta crescita, continuità e realizzazione dei sogni.

La speranza di Kim Min Jae è anche quella di vincere un titolo a Napoli, a tal riguardo ha detto: 'Sarebbe fantastico'.

Il centrale ha parlato anche del dispiacere di non vedere al mondiale l'Italia, ha definito il campionato italiano come difficile, aggiungendo che il suo punto riferimento come difensore è Sergio Ramos.

Il centrale del Napoli ha parlato del piatto preferito tipico del suo Paese

Il giocatore ha poi raccontato alcuni aneddoti personali. Ha ad esempio parlato del suo impegno nel sociale a favore dei disabili e ha sottolineato come Napoli gli ricordi molto la città da cui arriva, ovvero Tongyeong, anche essa sul mare.

Kim Min Jae ha aggiunto di essere stato esonerato dal servizio militare nel proprio paese e che ogni giorno fa due ore di lezione online per il calciatori amatoriali.

Il difensore infine ha spiegato che il suo adattamento a Napoli è stato positivo anche per la presenza della sua famiglia. A tal riguardo ha dichiarato che sua moglie è molta brava in cucina: il suo piatto preferito è tipico coreano, il kimchi, a base di verdura.