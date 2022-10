La Juventus è attesa da un mese e mezzo impegnativo dopo l'inizio di stagione deludente. C'è da migliorare gioco e risultati e già contro il Bologna e il Maccabi Haifa ci si aspettano prestazioni importanti da parte della squadra bianconera. La società ha deciso di dare fiducia a Massimiliano Allegri almeno fino alla pausa mondiale, quello che è certo è che già da gennaio potrebbero arrivare dei rinforzi in diversi settori. Per quanto riguarda la difesa si valuta l'acquisto di un centrale e di un terzino ma le ultime notizie di mercato confermano come la società bianconera valuti anche un rinforzo per il settore avanzato.

Serve un giocatore che sappia dare qualità e che possa giocare su tutta la trequarti o eventualmente da seconda punta. Nel recente Calciomercato estivo la società bianconera provo ad acquistare Memphis Depay, alla fine arrivò Milik che sta dando un contributo importante. Rimane però l'esigenza di dare qualità, per questo secondo la stampa spagnola la società bianconera starebbe valutando l'acquisto di Christian Pulisic. Il centrocampista americano è in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2024 e già a gennaio potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso. In questa stagione ha disputato 6 match nel campionato inglese e 2 match di Champions League, tutte però entrando nel secondo tempo. Può giocare su tutta la trequarti e quindi a supporto di una punta come Vlahovic o come Milik.

Possibile rinforzo di gennaio il giocatore Pulisic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe acquistare Christian Pulisic. Il centrocampista americano non è considerato un titolare nel Chelsea e potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale. Il classe 1998 ha passaporto croato e di conseguenza è un comunitario.

E' in scadenza di contratto a giugno 2024 e potrebbe arrivare a Torino a prezzo vantaggioso. Se fino a qualche mese fa la sua valutazione d mercato era di circa 30 milioni di euro, a gennaio potrebbe diminuire. Il Chelsea potrebbe decidere di lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto. Nella società bianconera ritroverebbe il suo compagno di nazionale e amico McKennie.

Nonostante la giovane età è un riferimento della nazionale americana dal 2016. Il Chelsea lo acquistò nel 2019 dal Borussia Dortmund per circa 60 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta rinforzi anche in difesa, soprattutto se dovesse confermare lo schieramento 3-5-2. In tal caso arriverebbe un centrale di piede sinistro, il preferito sembra essere Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte, per quanto riguarda invece il terzino piacciono Bensebaini e Grimaldo. Lo spagnolo ha maggior possibilità di arrivo a Torino a gennaio perché comunitario, a differenza del primo che è algerino. Tutti i giocatori prima menzionati sono in scadenza di contratto a fine stagione.