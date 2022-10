La Juventus è stata una delle società più impegnate sul mercato nel recente Calciomercato. Tanti acquisti ma anche cessioni, basti pensare che sono partiti Chiellini, Bernardeschi, Dybala, de Ligt e Morata. La società bianconera ha dimostrato nelle ultime stagioni di poter attingere con decisione anche nel mercato di gennaio, nel 2020 ad esempio ha acquisto Kulusevski per circa 43 milioni di euro, ad inizio 2022 è arrivato Dusan Vlahovic dalla Fiorentina per circa 75 milioni di euro. Ci si attendono investimenti importanti ad inizio 2023, con l'arrivo di un difensore centrale ma anche di un terzino sinistro.

Si parla molto di Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo. La Juventus potrebbe rinforzare anche il settore avanzato, arrivano notizie di mercato in merito al possibile arrivo di una punta che possa incrementare la qualità della rosa bianconera che si integri con giocatori come Vlahovic e Milik.

Piace molto Noah Okafor, svizzero del Salisburgo in scadenza di contratto con la società austriaca a giugno 2024. In questo inizio di stagione ha sta dimostrando tutta la sua bravura, la sua valutazione di mercato attuale è di circa 25 milioni di euro, pesano evidentemente vantaggioso se consideriamo il fatto che è giovane e che si tratterebbe di un investimento per il presente e per il futuro.

Il giocatore Okafor potrebbe trasferirsi alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di una punta ad inizio 2023. La società bianconera potrebbe offrire circa 25 milioni di euro al Salisburgo per Noah Okafor, lo svizzero in questo inizio di stagione ha disputato 9 match segnando 5 gol nel campionato austriaco, a questi bisogna aggiungere 2 match nella Coppa d'Austria con 1 assist e 3 match in Champions League con 3 gol.

Ha giocato il suo primo match con la nazionale svizzera nel 2019. Okafor può giocare punta centrale ma anche di fascia, sarebbe ideale anche per il 4-3-3. Cresciuto nel Basilea è approdato al Salisburgo a gennaio 2020 per circa 11 milioni di euro. La società austriaca ha dimostrato di saper acquistare molto bene, basti pensare che nel 2019 decise di investire sul giovane Erling Haaland dal Brann, per rivenderlo poi a gennaio 2020 al Borussia Dortmund.

Il norvegese fu sostituito proprio da Okafor.

il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero a giugno. Ci sono diversi giocatori che vanno in scadenza di contratto a fine stagione e che piacciono alla società bianconera. Ci riferiamo soprattutto al centrocampo, con diversi giocatori valutati dalla società bianconera. I preferiti sono Tielemans, Kanté, Gundogan e Douglas Luiz.