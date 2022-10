La Juventus è al lavoro per preparare al meglio due match molto importanti per la stagione. Parliamo di quelli contro l'Empoli in campionato e il Benfica in Champions League. Sarà molto importante confermarsi dopo la vittoria contro il Torino, per quanto riguarda invece la competizione europea l'eventuale qualificazione agli ottavi di finale dipende da due vittorie, sia contro i portoghesi che contro il Paris Saint Germain ad inizio novembre. La vittoria contro il Torino ha dato un po' di tranquillità ai giocatori ma anche ad Allegri, criticato molto dagli addetti ai lavori.

Il tecnico è stato confermato dopo la sconfitta contro il Maccabi Haifa, sarà però importante confermarsi da qui a novembre. Se dovessero arrivare delusioni e sconfitte la Juventus potrebbe valutare anche un suo esonero agevolata anche dalla pausa mondiale. In tal caso potrebbe arrivare anche un traghettatore, che sarebbe valutato fino a giugno e solo dopo si deciderebbe una sua conferma anche per la stagione 2023-2024. Si è parlato di Paolo Montero, tecnico della Primavera bianconera. Nelle ultime ore le notizie di mercato confermano il possibile ingaggio di Mauricio Pochettino, attualmente senza panchina dopo l'esperienza professionale al Paris Saint Germain la scorsa stagione. Il tecnico argentino accetterebbe anche un ingaggio a stagione iniziata.

La sua esperienza internazionale sarebbe gradita alla società bianconera.

Possibile l'ingaggio di Pochettino se la Juventus dovesse esonerare il tecnico Allegri

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare Mauricio Pochettino se dovesse venire esonerato Massimiliano Allegri. Il tecnico argentino piace molto per la sua esperienza internazionale.

Dopo aver allenato il Tottenham è stato al Paris Saint Germain, dove ha vinto una Coppa di Francia, una Supercoppa francese ed un campionato francese. E' stato vicino alla vittoria della Champions League, in particolar modo con il Tottenham, dove ha perso nella stagione 2018-2019 in finale contro il Liverpool per 2 a 0. L'argentino accetterebbe un'offerta a stagione iniziata.

Di certo la vittoria contro il Torino ha confermato la panchina di Allegri ma molto dipenderà dalle prestazioni da qui a novembre.

Il mercato della Juve

La Juventus valuta altri tecnici per la stagione 2023-2024 nel caso in cui quella attuale non dovesse regalare vittorie di competizioni. Diversi i nomi che piacciono alla società bianconera, si va da Zidane a Tuchel. Si valutano però anche tecnici italiano, piacciono Antonio Conte e Gian Piero Gasperini. Per entrambi sarebbero dei ritorni, il pugliese ha allenato la Juventus dal 2011 al 2014 vincendo diverse competizioni fra cui tre scudetti. Il tecnico piemontese è stato alla Juventus nella Primavera bianconera prima di iniziare la sua carriera nel calcio professionistico. A proposito di Conte, va in scadenza a giugno con il Tottenham e potrebbe valutare un'offerta della società bianconera.