La Juventus è stata una delle società più impegnate nel recente Calciomercato estivo. La società bianconera, oramai da diverse stagioni, sta ringiovanendo la rosa dei giocatori, con tanti riferimenti che hanno lasciato Torino. Basti pensare ai vari Chiellini, Bernardeschi, Dybala, Morata e de Ligt. A questi nel 2023 potrebbero aggiungersi Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria e Rabiot, tutti in scadenza di contratto a giugno e che potrebbero lasciare la società bianconera a parametro zero. La Juventus starebbe lavorando in previsione di gennaio proprio sui sostituti di Alex Sandro e Cuadrado.

Come terzino sinistro, piacciono due giocatori in scadenza di contratto a giugno e che potrebbero arrivare a gennaio a prezzo vantaggioso. Ci riferiamo a Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo. Di questi, il preferito sarebbe lo spagnolo, anche perché, a differenza dell'algerino, non è un extracomunitario. La Juventus dovrebbe infatti cedere uno fra Arthur Melo e McKennie per poter acquistare un giocatore extracomunitario. Si lavora però anche all'acquisto di un terzino destro che, alla lunga, possa sostituire Cuadrado ma anche Danilo, che piano piano potrebbe diventare un centrale di difesa. Le ultime notizie di mercato confermano come la società bianconera starebbe valutando l'acquisto di Jeremie Frimpong, terzino del Bayer Leverkusen che sta disputando un inizio di stagione importante nella società tedesca.

La Juventus potrebbe offrire il cartellino di Denis Zakaria per l'acquisto del giocatore olandese.

Possibile scambio di mercato fra Zakaria e Frimpong

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe lavorando ad un rinforzo per la fascia destra difensiva. Piace Jeremy Frimpong, olandese con passaporto ghanese del Bayer Leverkusen.

Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno 2025 ed ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro. La società bianconera potrebbe offrire il cartellino di Zakaria per l'olandese, visto che entrambi hanno una valutazione di mercato simile. A proposito del centrocampista, è considerato una riserva nel Chelsea e potrebbe decidere di lasciare la società inglese già a gennaio.

In tal caso, potrebbe approdare al Bayern Leverkusen già a gennaio in uno scambio di mercato con Frimpong.

La stagione fin qui disputata da Frimpong

In questo inizio di stagione, il terzino destro ha disputato 10 match nel campionato tedesco, segnando 4 gol. A questi bisogna aggiungere 1 match in Coppa di Germania e 3 match con 2 assist forniti ai compagni in Champions League. Può giocare terzino destro e sinistro ma anche come centrocampista. Il Bayer Leverkusen lo ha acquistato a gennaio 2021 per circa 10 milioni di euro.