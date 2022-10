Le indiscrezioni dall'estero di oggi, testimonierebbero di una Juventus attenta nel valutare diversi profili per sostituire eventualmente Massimiliano Allegri, e tra i nomi evidenziati ci sarebbero quelli di Julen Lopetegui e Paulo Sousa. Intanto, Ciccio Graziani ha parlato di Gasperini, consigliandolo proprio alla compagine bianconera per il futuro.

Juventus, Allegri sarebbe in discussione, al suo posto potrebbero arrivare Lopetegui e Sousa

Il momento complicato della Juventus starebbe mettendo pressione su Massimiliano Allegri che, qualora non riuscisse a riprendere in mano il timone della compagine bianconera, rischierebbe di essere esonerato, nonostante il lungo ed oneroso contratto che lo lega alla stessa Juve.

Secondo le indiscrezioni di oggi, dunque, i papabili per sostituire il manager livornese sarebbero diversi e tra questi apparirebbero i nomi di Julen Lopetegui e Paulo Sousa. Per quello che concerne Lopetegui, lo spagnolo si trova attualmente senza occupazione, dopo essere stato esonerato dal Siviglia a causa di un inizio stagione davvero deludente da parte della formazione andalusa. Il tecnico iberico, dunque, piacerebbe alla dirigenza della Juventus, sia perché arriverebbe alla Continassa senza costi extra, sia perché il suo ingaggio non rappresenterebbe un peso eccessivo per le casse bianconere. Su Lopetegui in ogni caso, ci sarebbe anche l'attenzione del Wolverhampton, ma il tecnico spagnolo avrebbe già espresso la sua preferenza a sedere sulla panchina del club piemontese.

Discorso analogo varrebbe per il profilo di Sousa. Attualmente, infatti, il manager portoghese si trova senza occupazione, dopo esser stato sollevato lo scorso giugno dalla gestione tecnica del Flamengo. Il classe '70, tornato in Italia per commentare negli studi di Sky Sport il post gara della Juventus in Champions League, starebbe cercando una panchina nel nostro campionato ed il suo nome aleggerebbe tra le mura della Continassa come un'alternativa più che valida qualora Allegri dovesse saltare.

Ciccio Graziani sponsorizza Gasperini per la Juventus: 'Fossi in loro prenderei il Gasp, darebbe una prospettiva alla squadra'

Oltre a Lopetegui e Sousa, anche altri nomi sarebbero stati accostati alla panchina della Juventus come possibili sostituti di Allegri e tra questi, Ciccio Graziani ha voluto aggiungere Giampiero Gasperini.

L'ex gemello del gol, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato dell'attuale tecnico in forza all'Atalanta, tessendone le lodi e consigliandolo alla Vecchia Signora: "Lo considero un ottimo professionista e un grande tecnico, spero che presto abbia la possibilità di misurarsi con club importanti come l’Inter, il Milan o la Juventus. Anzi, fossi nella Juventus penserei subito a Gasperini, l’allenatore giusto per dare una prospettiva futura alla squadra”.