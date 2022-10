La sconfitta della Juventus contro il Milan starebbe facendo meditare la società bianconera su un eventuale esonero di Massimiliano Allegri.

Nel frattempo, il giornalista Mario Sconcerti nel suo editoriale sul Corriere della Sera ha scritto che, al momento, la situazione in cui si trova la Juventus sembra difficile da migliorare.

La Juventus perde col Milan: Allegri potrebbe essere a rischio

Dopo le due vittorie con Bologna e Maccabi Haifa, si attendeva una risposta dalla Juventus anche nello scontro diretto in casa del Milan. Invece, la sconfitta piuttosto netta (2-0 per i rossoneri) soprattutto sul piano del gioco degli uomini di Allegri avrebbe riacceso una serie di dubbi proprio intorno all'allenatore livornese.

Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza del club torinese sarebbe tornata a riflettere sul futuro di Allegri. Questi, al momento, non sarebbe a rischio esonero, soprattutto in virtù del contratto oneroso che lo lega alla Vecchia Signora. Inoltre, nelle prossime settimane la Juventus sarà impegnata (tra campionato e Champions League) ogni tre giorni. Questa circostanza renderebbe complicato un cambio in corsa in panchina e si rischierebbe di peggiorare ulteriormente la situazione.

Ad ogni modo, se i risultati dovessero continuare a mancare, i vertici della società potrebbero decidere di sollevare Allegri dall'incarico. L'occasione potrebbe essere la lunga sosta per lasciare spazio ai mondiali in Qatar.

In questo lungo periodo, infatti, l'eventuale sostituto del tecnico toscano avrebbe più tempo e meno pressioni per allenare e per inculcare la sua idea di gioco ai calciatori che resterebbero alla Continassa, in attesa del rientro dei nazionali.

Mario Sconcerti sulla Juventus: 'Non sembra una situazione migliorabile'

L'ennesima sconfitta della Juventus ha suscitato anche l'intervento di Mario Sconcerti.

Il giornalista, sulle pagine del Corriere della Sera, ha analizzato la prestazione dei bianconeri, scrivendo quanto segue: "A Monza giocò male, a San Siro non ha giocato. Né ha saputo mettere agonismo. La cancellazione della Juve è avvenuta in modo ordinato, insistente, naturale".

Il giornalista fiorentino, in merito al risultato di Milan-Juventus, ha affermato: "Pioli è riuscito a coprire il campo molto meglio di Allegri finendo per vincere quasi spontaneamente la partita che per adesso elimina dal vertice la Juventus".

Sconcerti ha poi aggiunto: "Il Milan ha giocatori che prescindono dal valore della squadra. Alla Juve non basta nemmeno un tentativo tardivo di organizzazione. E non sembra una situazione molto migliorabile".