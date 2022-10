La stagione disputata fino ad adesso da Cristiano Ronaldo è deludente. Complice anche la volontà del giocatore di lasciare il Manchester United, poi non concretizzatasi, il portoghese sta vivendo un momento difficile che si sta ripercuotendo anche sulla nazionale portoghese. Titolare nel match di Nations League contro la Spagna, è arrivata una sconfitta pesante per 1 a 0 per il Portogallo che ha portato all'eliminazione della rappresentativa del commissario tecnico Fernando Santos dalla competizione europea per nazionali. A partecipare alla Final Four saranno Olanda, Italia, Croazia e Spagna.

Tante le critiche che hanno riguardato la nazionale portoghese, in particolar modo Cristiano Ronaldo, uno dei più deludenti del match. A difendere il giocatore è stata la sorella Katia Aveiro, che tramite un post su Instagram ha utilizzato parole pesanti nei confronti di chi ha voluto polemizzare per la prestazione deludente di Cristiano Ronaldo. La sorella ha sottolineato che i tifosi portoghesi sono ingrati nei confronti di un giocatore che ha dato tanto per il Portogallo. La sorella ha sottolineato che la sua famiglia gli starà sempre vicino ed è pronto a sostenerlo sempre. Come dicevamo però la stagione di Cristiano Ronaldo non è stata ideale anche per la volontà del giocatore di voler fare una nuova esperienza professionale lasciando il Manchester United.

Katia Aveiro difende suo fratello dalle critiche dei tifosi portoghesi

'Bisogna dare una mano a chi ha sempre fatto lo stesso per il Portogallo. Ma i portoghesi sono meschini, spietati, stupidi e ingrati. C'è chi dà una mano da sempre e continua a farlo'. Queste le dichiarazioni di Katia Aveiro, sorella del giocatore portoghese, in una recente storia su Instagram.

La donna ha aggiunto: 'Cristiano Ronaldo era ed è semplicemente il miglior giocatore al mondo, ha la famiglia e coloro che lo amano sempre al suo fianco'. Parole che confermano il momento difficile di Cristiano Ronaldo, che in questo inizio di stagione al Manchester United ha disputato 6 match nel campionato inglese senza segnare gol, due match in Europa League con un gol.

A novembre e dicembre sarà impegnato con la nazionale portoghese al mondiale in Qatar e cercherà di dare il suo contributo. La rappresentativa guidata dal commissario tecnico Fernando Santos è una delle favorite alla vittoria finale. Cristiano Ronaldo ha il contratto in scadenza a giugno 2023.

Il futuro professionale di Cristiano Ronaldo

Da valutare quale sarà il futuro professionale di Cristiano Ronaldo. Potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale nel campionato americana anche se il portoghese avrebbe come obiettivo quello di giocare l'Europeo nel 2024, questo significa che potrebbe rimanere nel calcio europeo. Potrebbe chiedere la sua carriera professionale nello Sporting Lisbona, società che lo ha lanciato nel calcio che conta prima di trasferirsi al Manchester United e proseguire la sua carriera professionale al Real Madrid, alla Juventus e di nuovo nella società inglese.