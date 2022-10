La Juventus è attesa da un 2023 impegnativo soprattutto in tema mercato. Sarà importante migliorare la qualità dei giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri, con rinforzi che potrebbero riguardare la difesa. Si valuta l'acquisto di un centrale di sinistra oltre che di un terzino, i preferiti sarebbero Evan N'Dicka, Alejandro Grimaldo e Rami Bensebaini. La società bianconera potrebbe valutare rinforzi anche per altri settori, difficile per il centrocampo considerando l'abbondanza per Allegri con il rientro di Pogba previsto a novembre, ci si attende un possibile rinforzo nel settore avanzato.

Potrebbe arrivare un giocatore per dare qualità e supporto ai vari Vlahovic e Milik e che possa intendersi molto bene con giocatori come Kostic e Di Maria. Secondo la stampa spagnola la società bianconera starebbe valutando la possibilità di acquistare Joao Felix. Il portoghese è cresciuto nel Benfica e non è riuscito a fare il definitivo salto di qualità con l'Atletico Madrid. Il tecnico Simeone sarebbe pronto a lasciarlo partire dopo tre stagioni e mezzo nella società spagnola. Il portoghese potrebbe essere sostituito dal giocatore del Lipsia Szobozslai. Con un contratto in scadenza a giugno 2026 Joao Felix potrebbe lasciare l'Atletico Madrid per circa 50 milioni di euro. In questo inizio di stagione non ha segnato gol, 3 match in Champions League e 7 match nel campionato spagnolo con 3 assist forniti ai suoi compagni.

Il giocatore Joao Felix potrebbe trasferirsi alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe acquistare a gennaio Joao Felix. Il portoghese potrebbe lasciare l'Atletico Madrid, con la società spagnola che potrebbe sostituirlo con il giocatore del Lipsia Szobozslai.

La sua valutazione di mercato è di circa 50 milioni di euro, molto meno rispetto a quella delle stagioni scorse. Il portoghese ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e nell'Atletico Madrid non è riuscito a fare il definitivo salto di qualità. A 23 anni ha ancora la possibilità di migliorare, anche perché la qualità è notevole.

Il nazionale portoghese sarebbe il giocatore ideale per supportare punte come Milik e Vlahovic, anche perché rende molto come seconda punta o eventualmente come trequartista.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus a giugno potrebbe attingere molto al mercato dei parametri zero. Ci sono diversi giocatori che vanno in scadenza di contratto a fine stagione e che potrebbero migliorare la squadra bianconera. Abbiamo parlato di N'Dicka, Grimaldo e Bensebaini, a questi bisogna aggiungere i centrocampisti Tielemans, Kanté, Gundogan e Douglas Luiz.