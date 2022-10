Fra le squadre italiane più in forma di questo inizio di campionato c'è la Lazio. A confermarsi anche in questo inizio di stagione sono stati i vari Luis Alberto, Ciro Immobile e soprattutto Sergej Milinkovic-Savic, che continua a garantire gol e assist. Anche nel match contro la Fiorentina vinto a 4-0 dalla Lazio il centrocampista è stato uno dei migliori regalando un assist di tacco a Immobile per il quarto gol. In questa stagione, fino ad adesso, ha disputato 9 match nel campionato italiano segnando 3 gol e fornendo 7 assist.

Prestazioni importanti del centrocampista, che è in scadenza di contratto con la Lazio a giugno 2024 e che ha una valutazione di mercato di circa 60 milioni di euro.

Si è parlato di recente di una possibile offerta della Juventus per il centrocampista ma il presidente Lotito ha voluto smentire la possibilità che il giocatore lascia la squadra. Il noto imprenditore ha dichiarato di non avere nessun intesa con l'agente sportivo del centrocampista per una sua eventuale cessione alla Juventus o ad un'altra società importante.

Il presidente Lotito ha parlato di Milinkovic-Savic

'Non ho nessuna intesa con Kezman per cederlo alla Juve o a nessun altro in inverno. Anzi, ora vale 120 milioni, non più 100. Ogni mese il prezzo di mercato incrementa', sono queste le dichiarazioni di Claudio Lotito in riferimento a Sergej Milinkovic-Savic, che anche in questa stagione si sta confermando come uno dei migliori centrocampisti del campionato italiano.

Il presidente della Lazio ha parlato anche della vittoria contro la Fiorentina per 4-0 aggiungendo: 'Sono soddisfatto dell'atteggiamento che ho rivisto nella squadra, se continuiamo così possiamo arrivare lontano. Ho scelto Sarri perché è un maestro di calcio ma anche per il suo aspetto umano'.

Parole importanti quelle di Lotito, che confermano anche la fiducia della società per il tecnico toscano.

L'andamento stagionale della Lazio

La Lazio sta dimostrando in questo inizio di stagione di aver trovato equilibrio e qualità. Merito anche del lavoro di Maurizio Sarri, che sta valorizzando diversi giocatori. In campionato la squadra è attualmente terza in classifica e negli ultimi cinque match ne ha perso una e vinte quattro.

Da qui pausa mondiale ci saranno diverse partite impegnative, una su tutte quella con la Juventus il 13 novembre. Per quanto riguarda invece l'Europa League nel match disputato di recente contro lo Strum Graz la squadra ha pareggiato per 2 a 2, risultato condizionato anche dall'espulsione nel primo tempo di Lazzari. I gol segnati dalla Lazio sono stati di Immobile su calcio di rigore e di Pedro. Dopo quattro giornate tutte le squadre del girone di Europa League con a 5 punti, ovvero Feyenoord, Mimidtjylland, Strum Graz e Lazio.