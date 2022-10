Il Milan in queste ore deve fronteggiare anche l'infortunio di Charles De Ketelaere. Il calciatore salterà la sfida di Champions League in programma contro il Chelsea. L'assenza del belga si aggiunge a quella di Maignan, Kjaer, Calabria, Saelemaekers e Florenzi. Nelle ultime ore potrebbe, invece, recuperare Junior Messias ma difficilmente sarà a disposizione di Stefano Pioli per la gara contro i Blues a San Siro. Il tecnico dei rossoneri è dunque portato a una leggera variazione del 4-2-3-1 in vista delle tante assenze. Si potrebbe dunque rivedere il 4-3-2-1 attuato già nella gara vinta contro la Juventus per 2-0.

Potrebbe esserci dunque Pobega a centrocampo al fianco di Sandro Tonali e Ismaël Bennacer. L'ex Torino potrebbe agire da mezzala più avanzata con compiti di inserimento. A sostenere Olivier Giroud ci penseranno Rafael Leao e Brahim Diaz che potrebbero stringere il loro raggio d'azione agendo più da trequartisti per concedere a Theo Hernandez e Kalulu le intere corsie. La possibile formazione del Milan contro il Chelsea potrebbe essere composta da Tătărușanu, Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez, Pobega/Krunic, Bennacer, Tonali, Brahim Diaz, Leao, Giroud. Viste le tante assenze, nel mercato invernale potrebbe arrivare un rinforzo per l'attacco che potrebbe essere Rayan Cherki.

Piacerebbe il fantasista del Lione

Il Milan avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Rayan Cherki del Lione. Il giovane calciatore sarebbe sondato anche dalla Roma e ha il contratto in scadenza nel 2024. Piacerebbe perché in grado di agire su tutto il fronte d'attacco soprattutto come seconda punta. Avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro ma i rossoneri potrebbero contare sulla competenza di Massara che ha dimostrato di essere molto ferrato sulle manovre in Ligue 1.

La strategia sarebbe quella di anticipare la concorrenza per portarlo a Milanello a giugno, ma difficilmente il club transalpino vorrà privarsene a stagione in corso. Considerato anche l'interesse del Real Madrid, è molto probabile che il Lione possa rimandare i discorsi al termine della stagione proprio per innescare un'asta per il talento classe 2003.

La strategia del Milan è molto chiara e prevede un mercato fondato sui giovani calciatori di prospettiva e futuribili. Anche se dovesse essere necessario aspettare la crescita tecnica, come nei casi di Tonali e Theo Hernandez, i dirigenti hanno dimostrato di dare fiducia alla politica sui talenti. Questa strategia ha poi portato la squadra a vincere lo scudetto nella scorsa stagione rimontando nel girone di ritorno l'Inter di Simone Inzaghi.