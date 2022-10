Di Massimiliano Allegri e della Juventus è tornato a parlare Luciano Moggi, che in un'intervista a Tuttosport si è detto deluso dell'assenza di gioco mostrata dalla compagine bianconera. L'ex calciatore Ruben Oliveira ha invece sottolineato come il tecnico livornese stia gestendo nella maniera migliore i giovani talenti della squadra piemontese.

Moggi punge Allegri: "Sono deluso dall'assenza completa di gioco della Juve, Allegri è stato presuntuoso"

Luciano Moggi è universalmente riconosciuto come una figura di spicco nell'universo Juventus e proprio per questo, quando uno come lui parla della società in cui ha militato per tanti anni, si ha sempre un occhio di riguardo.

L'ex dirigente bianconero ha così rilasciato una lunga intervista a Tuttosport, nella quale ha voluto analizzare le mancanze che la squadra piemontese ha mostrato in questi primi mesi della nuova stagione 20200/23, lanciando una frecciatina piuttosto diretta al tecnico Massimiliano Allegri: "Cosa mi ha deluso di più di questa Juventus? L’assenza assoluta di gioco, al di là degli infortuni. Allegri ha peccato di presunzione. Non mi addentro sulle inchieste giudiziarie ma la situazione non mi pare per nulla rosea". A Moggi è stato poi chiesto di Paul Pogba, uno dei calciatori di punta della scorsa campagna acquisti estiva che a causa dei problemi fisici non è riuscito ancora ad esordire ufficialmente con la Juve: "Ha commesso un errore gravissimo di valutazione del suo infortunio al menisco ma se si fosse fatto operare subito a Los Angeles, a luglio, sarebbe già tornato.

Come si può pensare che la terapia conservativa possa sanare un menisco lesionato?". Moggi ha poi concluso il suo discorso inerente Pogba, affermando come Dechamps, attuale allenatore della Francia, non si farà condizionare ne influenzare da quello che accadrà intorno al "Polpo" bianconero, che verrà convocato in nazionale solo se realmente capace di essere utile alla causa transalpina.

Olivera fa scudo su Allegri: "Non sta sbagliando con i giovani, giusto farli entrare con calma"

Della Juventus e di Allegri ha parlato anche Ruben Olivera, ex calciatore che ha militato tra le fila della Vecchia Signora per 5 stagioni. L'uruguayano, intervistato da Tuttojuve.com, ha parlato di Allegri e della sua scelta di non caricare di troppe responsabilità i giovani giocatori che attualmente si stanno facendo notare con la casacca bianconera: "Sono molto giovani, ci può stare che possano errare qualche partita.

Poi iniziano a sentire il peso della responsabilità e delle critiche, alla Juve non c'è molto tempo per sbagliare. Allegri non sta sbagliando, è giusto che li inserisca pian pianino e conceda loro l'opportunità di acquisire esperienza". Olivera, in quanto ex anche del Lecce, ha poi commentato la gara che vedrà i salentini sfidare proprio la Juventus, in una partita, secondo l'uruguayano, che potrebbe nascondere delle insidie per gli uomini di Allegri.