La Juventus è ritornata alla vittoria contro il Torino. Un 1 a 0 che dà tranquillità dopo settimane difficili per le sconfitte contro il Milan e il Maccabi Haifa. Prestazione notevole dei giocatori bianconeri, in particolar modo di Vlahovic che ha dato un contributo importante per la vittoria segnando il gol. Allegri inizialmente ha schierato un 3-5-2 con una difesa brasiliana formata da Alex Sandro centrale di sinistra, Bremer centrale e Danilo sulla destra. Sorprende la decisione di lasciare in panchina Leonardo Bonucci, che è entrato nel secondo tempo per sostituire l'infortunato Bremer.

Il brasiliano starà fermo circa 20 giorni, proprio l'infortunio muscolare del centrale potrebbe agevolare la titolarità di Bonucci.

Secondo le ultime notizie di mercato la decisione di Allegri non schierarlo titolare contro il Torino non è stata gradita al difensore italiano e confermerebbe anche i rapporti professionali e umani non ideali fra i due. A tal punto che, secondo Giulio Mola, ci sarebbe stata una rottura fra Allegri e Bonucci che potrebbe portare il centrale a lasciare la Juventus a gennaio. Come scrive il giornalista sportivo su Twitter il nazionale italiano potrebbe approdare già a gennaio al Tottenham di Antonio Conte.

Bonucci potrebbe approdare al Tottenham a gennaio

'Clamoroso: Bonucci-Allegri, è rottura.

Il difensore ha chiesto la cessione... a gennaio può finire al Tottenham'. Questo il post su Twitter di Giulio Mola. Il giornalista sportivo ha confermato che ci sarebbe stata una rottura fra i due acuita dall'esclusione del centrale nel derby contro il Torino. Bonucci è poi entrato nel secondo tempo per sostituire Bremer, che ha subito un infortunio.

L'inizio di stagione per il nazionale italiano non è stato ideale, soprattutto nella difesa a quattro ha dimostrato problematiche evidenti.

Con il 3-5-2 invece ha migliorato le sue prestazioni, lo si è notato contro il Torino ma anche nei recenti match in Nations League con la nazionale italiana. Il commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini si è affidato al 3-5-2, con Bonucci centrale supportato da altri due difensori.

Come scrive Mola il giocatore della Juventus potrebbe approdare al Tottenham di Conte già a gennaio. Con un contratto che scade a giugno 2024, il centrale potrebbe lasciare Torino per pochi milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare nel mercato di gennaio almeno un centrale e un terzino. Si valutano soprattutto Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo. Lo spagnolo potrebbe sostituire alla lunga Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno, anche se il brasiliano ha dimostrato contro il Torino che potrebbe dare molto in un ruolo diverso rispetto a quello di terzino sinistro, ovvero il centrale difensivo.