La Juventus è attesa da un mese impegnativo fra campionato e Champions League. C'è l'esigenza di migliorare le prestazioni, ma anche di ritornare a vincere per la classifica in Serie A e per qualificarsi agli ottavi di finale della massima competizione europea. Dopo un inizio di stagione deludente si è parlato del possibile esonero di Allegri; tuttavia la vittoria contro il Bologna è stata molto importante ma si dovrà dare continuità fino alla pausa del mondiale. La posizione di Allegri in questo momento non è stabile, nonostante abbia un contratto fino a giugno 2024.

Il toscano potrebbe essere confermato fino a giugno, ma poi venir esonerato, si parla di diversi nomi che potrebbero sostituirlo: su tutti Antonio Conte. A parlare dell'argomento è stato Luca Momblano, il giornalista sportivo ha dichiarato che finché il tecnico pugliese non prolungherà il contratto con il Tottenham rimane uno delle possibilità per la Juventus come sostituto di Allegri. Secondo il giornalista sportivo però la società bianconera non spenderà più 10 milioni di euro netti a stagione per un tecnico, di conseguenza Conte in caso di ritorno a Torino dovrebbe accontentarsi di un ingaggio da circa 7 milioni di euro a stagione, più o meno quello che attualmente guadagna Allegri. Per quanto riguarda invece il progetto sportivo della Juventus, per Momblano sembra difficile che la società bianconera ne possa adottare uno simile a quello del Milan, basato su giovani di qualità e che ha come esigenza principale il raggiungimento del quarto posto in campionato.

Il giornalista Momblano ha parlato del possibile ritorno di Conte sulla panchina della Juventus

''Se la posizione di Allegri continua ad essere instabile, c’è la fila fuori dalla Continassa per subentrargli. Conte potrebbe far parte di questo gruppo, ma dopo Allegri non immagino un allenatore da 10 milioni a stagione''. Queste le dichiarazioni di Luca Momblano in riferimento al futuro professionale di Allegri e alla possibilità di una sua sostituzione a giugno.

Fra i nomi che piacciono alla società bianconera ci sarebbe Antonio Conte, un possibilità che potrebbe diventare concreta se il pugliese non dovesse prolungare la sua intesa contrattuale con il Tottenham. Il giornalista sportivo ha parlato anche del progetto sportivo bianconero aggiungendo: ''Non credo che il Milan possa essere il modello della Juventus, non accetteranno di partire con l’obiettivo del quarto posto''.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzarsi nel mercato di gennaio acquistando soprattutto giocatori in scadenza di contratto a giugno. Fra i preferiti ci sarebbero Evan N'Dicka, centrale di piede sinistro che potrebbe essere utile per il settore difensivo bianconero. Per quanto riguarda il ruolo di terzino si valutano Alejandro Grimaldo e Rami Bensebaini, anche loro in scadenza di contratto a fine stagione.