La Juventus è attesa da settimane importanti in cui si gioca non solo il campionato ma anche un'eventuale qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. I match contro il Benfica e il Paris Saint Germain ci diranno se la squadra bianconera disputerà la massima competizione europea o se eventualmente dovrà accontentarsi dell'Europa League. C'è il rischio anche di arrivare quarta nel girone considerando che, attualmente, è a pari punti con il Maccabi Haifa che ha sconfitto i bianconeri nell'ultimo match di Champions League. Di certo, l'Europa League dai sedicesimi di finale potrebbe diventare molto interessante in quanto arriveranno anche le terze classificate dei gironi di Champions League.

Fra queste potrebbe esserci anche la Juventus. Per quanto riguarda, invece, le altre italiane il Napoli è certo della qualificazione, l'Inter è vicina, il Milan, invece, dovrà vincere le due partite rimanenti. A parlare dell'Europa League è stato José Mourinho, il tecnico della Roma è impegnato nel girone di qualificazione ai sedicesimi di finale. Fra le squadre che ha affrontato c'è stato il Betis Siviglia, che ha vinto allo Stadio Olimpico per 2 a 1. In Spagna invece c'è stato il pareggio. Il tecnico ha sottolineato che la società spagnola è una delle favorite per la vittoria della competizione europea anche se ha sottolineato che le terze che arriveranno dalla Champions League sono squadre importanti.

Mourinho li ha definiti 'squali falliti', una vera e propria frecciatina indiretta alle stesse società ma anche al regolamento dell'Europa League.

José Mourinho ha parlato dell'arrivo in Europa League delle terze nel girone di Champions

'Vedo il Betis come candidato alla vittoria finale, ma gli squali falliti della Champions League stanno per arrivare, stanno per arrivare grandi squali'.

Queste le dichiarazioni di José Mourinho in una recente intervista. Il tecnico della Roma ha aggiunto: 'Sarà divertente ma sono avversari che non dovrebbero venire in Europa League. Noi vogliamo passare e finire secondi, ma se finiamo terzi, saremo candidati a vincere la Conference'. Attualmente le due società italiane impegnate in Europa League sono la Lazio e la Roma, che hanno avuto non poche problematiche nel girone.

Saranno decisive le ultime due partite del girone per un'eventuale qualificazione ai sedicesimi di finale della competizione europea.

Il cammino europeo della Roma in Europa League

La Roma ha disputato quattro match del girone di Europa League perdendo il primo match contro il Lugodorets e vincendo quello contro l'HJK Helsinki. Successivamente è stata sconfitta allo Stadio Olimpico contro il Betis Siviglia pareggiando invece il ritorno contro gli spagnoli per 1 a 1. Dovrà vincere i due ultimi match per la qualificazione ai sedicesimi di finale.